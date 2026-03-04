[르포]"7시간 잤는데 면허정지?"…새학기 스쿨존 '숙취운전' 덜미

송파 신가초 일대 2명 적발…"푹 잤는데"

경찰 "과음한 다음날 운전은 절대 금물"

"어젯밤에 소주 3병 정도 마시긴 했는데 7시간 넘게 잤거든요…"

4일 오전 8시48분께 서울 송파구 신가초등학교 앞 왕복 4차선 도로. 출근길 정체 속에 경찰의 음주 감지기가 '삐익' 소리를 내며 빨간불을 밝히자 운전석에 앉아 있던 강모씨(31)의 얼굴이 하얗게 질렸다. 전날 밤 지인들과 술자리를 가졌다가 '숙취운전'의 덫에 걸린 것이다. 강씨는 억울한 표정으로 "아침에 일어났을 때 운전하는 데 전혀 지장이 없다고 생각했다"고 호소했다. 그러나 혈중알코올농도는 0.034%로 면허정지에 해당하는 수치였다. 그는 "피로가 덜 풀리면 술기운이 남아 있을 수 있다는 걸 처음 실감했다"며 "너무 당혹스럽다"고 말했다.

4일 오전 서울 송파구 신가초등학교 앞에서 서울 송파경찰서 교통경찰이 운전자의 음주 여부를 확인하고 있다. 박재현 기자 AD 원본보기 아이콘

불과 10분 만인 오전 9시께 이번에는 황모씨(37)의 차량에서 다시 경보음이 울렸다. 그도 전날 낮에 반주를 곁들인 뒤 8시간 넘게 숙면을 취했다고 항변했지만, 단속기에 뜬 수치는 0.035%였다. 황씨는 "8시간이나 자고 나와서 수치가 나올 줄은 전혀 몰랐다"며 "직접 운전한 건 딱 30초 정도, 1㎞도 안 되는 거리"라고 토로했다. 두 운전자 모두 전형적인 숙취운전 사례였다. 경찰의 단속 기준상 혈중알코올농도 0.03% 이상이면 면허정지, 0.08% 이상이면 면허취소다.

이날 신가초 앞 단속 현장에는 순찰차 4대와 교통경찰 12명, 교통기동대 11명, 오토바이 순찰대 2명이 투입돼 등굣길 아이들 곁을 지나는 모든 차량을 샅샅이 살폈다. 한 시간 남짓한 단속에서 음주 감지기에 걸려 차를 세운 운전자만 6명, 기준치를 넘겨 최종 적발된 건 2명이었다.

4일 오전 서울 송파구 신가초등학교 앞에서 경찰이 음주운전 단속에 나섰다. 박재현 기자 원본보기 아이콘

같은 시각 노원구 신계초등학교 앞에서도 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 서울 노원경찰서 교통안전계 소속 인원 7명과 순찰차 5대가 투입돼 신계초 인근 차량 300여대를 멈춰 세웠다. 꽃 배송을 위해 급히 이동하던 한 운전자는 "아침 댓바람부터 웬 단속이냐"며 툴툴거렸지만, "아이들 안전을 위해 후~ 하고 한번 불어주세요"라는 경찰관의 정중한 요청에 이내 쑥스러운 듯 단속기에 숨을 불어넣었다. 다행히 적발 사례는 나오지 않았다.

4일 오전 서울 노원구 신계초등학교 인근 어린이보호구역(스쿨존)에서 경찰이 등굣길 일제 음주단속을 벌이고 있다. 박호수 기자 원본보기 아이콘

현장을 지휘한 노원서 교통안전계 소속 김상수 경감은 "어린이는 키가 작고 어디서 튀어나올지 모르기 때문에 운전자의 판단력이 1%라도 흐려지면 비극으로 이어진다"며 "앞으로도 스쿨존만큼은 음주운전 청정구역으로 만들기 위해 지속적으로 단속을 강화할 예정"이라고 강조했다.

현장을 지켜보던 학부모 박모씨는 "매일 아침 차들이 쌩쌩 달릴 때마다 철렁했는데, 경찰이 지켜주니 한결 마음이 놓인다"며 "아이들의 안전을 위해 활동이 계속됐으면 좋겠다"고 했다.

4일 오전 서울 노원구 신계초등학교 인근 어린이보호구역(스쿨존)에서 경찰이 등굣길 일제 음주단속을 벌이고 있다. 박호수 기자 원본보기 아이콘

이날 오전 8시부터 9시까지 서울 시내 31개 경찰서에서 진행된 신학기 학교 앞 일제 단속 결과, 총 4건(면허취소 1건·면허정지 3건)의 음주운전 사례가 적발된 것으로 집계됐다.

서울경찰청에 따르면 지난해 스쿨존 집중단속 기간 동안 어린이 사망 사고는 단 한 건도 나오지 않았다. 사고 발생 건수도 22.5%가량 크게 감소했다. 경찰은 이번 단속을 기점으로 서울 전역의 경찰서 가용 인력을 총동원해 '등굣길 불시 단속'을 이어간다는 방침이다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr

박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>