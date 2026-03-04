CJ대한통운, '경찰과 도둑' 게임 더한 채용설명회 개최

사업·채용정보 자연스럽게 습득

CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 117,200 전일대비 10,600 등락률 -8.29% 거래량 32,033 전일가 127,800 2026.03.04 10:35 기준 관련기사 CJ대한통운, KAI 전투기 인도네시아 운송 성공…"K방산 물류 파트너"CJ대한통운, 중동 물류허브 가동…이커머스 물류 확장"지금 주문하면 설 전 도착"…G마켓, '스타배송' 명절선물 기획전 전 종목 시세 보기 close 이 13일 마포구 문화비축기지에서 MZ세대 지원자의 눈높이에 맞춰 '경찰과 도둑' 게임을 접목한 상반기 신입사원 채용설명회를 실시한다고 밝혔다.

CJ대한통운이 13일 마포구 문화비축기지에서 MZ세대 지원자의 눈높이에 맞춰 '경찰과 도둑' 게임을 접목한 상반기 신입사원 채용설명회를 실시한다고 밝혔다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

방식은 경찰이 도둑을 체포해 '감옥존'으로 보내면 CJ의 비전·핵심가치, CJ대한통운의 사업과 조직문화 등에 관한 스피드 퀴즈를 풀어야 탈출할 수 있다. 라운드 종료 후 최종 생존 인원이 더 많은 팀이 승리하며, 해당 팀에는 소정의 선물을 증정해 참가자들의 승부욕과 몰입도를 끌어올릴 예정이다.

참가자들은 유대감을 쌓는 것은 물론 실제 업무에 필요한 팀워크와 소통 능력을 간접적으로 체험하고, CJ대한통운의 사업과 채용에 관한 정보를 자연스럽게 습득할 수 있다. 참가자들이 쉬는 시간 이용할 수 있도록 야외공간에 간식차, 포토존, 이벤트존도 준비된다.

'경찰과 도둑' 게임 이후에는 실무자의 조언과 생생한 인사이트를 얻을 수 있는 '로테이션 설명회'가 열린다. 지원자들은 20분씩 각 직무 테이블을 순회하며 채용 직무 분야 실무자들과 소그룹 질의응답을 진행한다.

특히 영업, 운영, 사업관리, 기획 등 다양한 실무자들을 배치, 지원자에게 해당 직군에 대해 더 깊이 있고 다각적인 정보를 제공한다.

지원 신청은 오는 10일까지 CJ대한통운 채용 홈페이지 및 인스타그램 계정을 통해 가능하다. 최종 참석 확정자에게는 11일 개별 공지할 예정이다.

아울러 오는 10일까지 전국 주요 9개 대학교를 방문하는 캠퍼스 채용 박람회도 진행한다. 3일 서울대·서강대·한양대를 시작으로, 4일 연세대·카이스트, 5일 고려대·포스텍, 6일 성균관대, 10일 이화여대 순으로 이어지는 이번 박람회를 통해 예비 물류 인재와의 접점을 넓힐 계획이다.

김정태 CJ대한통운 인사담당은 "미래 물류산업을 이끌 MZ세대 인재들이 당사의 문화를 충분히 경험하고 즐길 수 있도록 참여형 채용설명회를 준비했다"며 "글로벌 물류 시장의 패러다임을 바꿀 우수한 인재들의 많은 관심을 기대한다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>