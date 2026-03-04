행정안전부가 전남·광주, 충남·대전, 대구·경북 등의 행정통합 추진에 맞춰 이를 총괄할 전담 기구를 설치했다.

4일 정부에 따르면 행안부는 지난 1월 '범정부지방행정체제개편지원단'을 꾸렸다. 지원단은 기획예산처, 국토교통부, 기후에너지환경부, 교육부 등에서 파견된 공무원 40여 명으로 구성됐다. 충남·대전, 전남·광주 출범지원과 등 6개 과로 나뉘어 있으며 지금까지 행정통합특별법 통과와 행정통합 절차 등을 지원해왔다. 지원단은 오는 7월 출범하는 통합 특별시가 안정적으로 운영될 때까지 업무를 이어갈 예정이다. 대구·경북 통합을 준비하는 실무 과는 관련 특별법이 통과되는 대로 인력을 받아 구성된다.

AD

정부는 올 7월 전남·광주, 충남·대전, 대구·경북 통합 특별시 출범을 목표로 행정통합작업을 추진하고 있다. 통합 특별시는 서울특별시에 준하는 지위가 부여되며, 매년 5조원씩 향후 4년간 20조원의 재정지원도 받을 수 있다. 정부는 실무적인 일정을 고려할 때 이달 초까지는 행정통합법이 통과돼야 한다고 보고 있다. 그러나 지난 1일 국회 본회의에서는 전남·광주 행정통합을 위한 특별법만 처리돼, 충남·대전과 대구·경북 행정통합법은 이달 입법 통과를 기다리고 있다.

Advertisement

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>