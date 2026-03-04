본문 바로가기
李대통령 "수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 더 나쁜 짓"

송승섭기자

입력2026.03.04 09:16

연합뉴스

연합뉴스

이재명 대통령이 4일 수사·기소권을 이용한 조작이 강도나 살인보다 더 나쁘다고 비판했다.


이 대통령은 이날 자신의 X(엑스·옛 트위터)에서 "정의 실현을 하라고 국민이 맡긴 수사·기소권으로 누군가를 죽이고 빼앗고 감금하기 위해 하는 증거 조작, 사건 조작은 일반 범죄자가 저지르는 강도나 납치 살인보다 더 나쁜 짓"이라고 지적했다.

이 대통령은 글과 함께 '김성태 "이재명에게 돈 안 줘…검찰 장난쳐" 녹취 나와'라는 제목의 기사도 함께 공유했다. 기사에는 법무부가 '대북 송금 수사 감찰' 과정에서 김성태 전 쌍방울 회장 측근의 녹취를 확보했다는 내용이 담겼다.


해당 기사는 녹취에 "(쌍방울이) 이재명에게 돈 준 사실 없다", "이재명이 말도 안 되는 것들에 엮였다"는 내용이 있었다고 주장했다. 또 김 전 회장이 측근에게 "검찰 마음대로 기소권 갖고 장난친다"라고 털어놓은 사실이 확인됐다고 보도했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
