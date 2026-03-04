본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

바스프, 상하이 공장서 난연 TPU 양산 돌입

서믿음기자

입력2026.03.04 08:45

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

로봇·전기차 충전 케이블 수요 대응

글로벌 화학기업 바스프(BASF)가 중국에서 난연 열가소성 폴리우레탄(TPU) 제품 생산을 시작하며 아시아 시장 대응력을 강화한다.

산업 자동화, 로봇, 전기차(EV) 충전 분야 케이블에 적용 가능한 바스프 난연 등급 엘라스톨란(Elastollan®). 바스프 제공

산업 자동화, 로봇, 전기차(EV) 충전 분야 케이블에 적용 가능한 바스프 난연 등급 엘라스톨란(Elastollan®). 바스프 제공

AD
원본보기 아이콘

바스프는 중국 상하이 열가소성 폴리우레탄(TPU) 공장에서 난연 등급 엘라스톨란(Elastollan®)의 상업 생산을 개시했다고 밝혔다.


해당 제품은 산업 자동화, 로봇, 전기차(EV) 충전 인프라 등에 사용되는 케이블에 적용되는 소재다. 바스프는 이를 통해 아시아태평양 지역 케이블 산업에 대한 현지 대응 역량을 한층 강화할 계획이다.

바스프는 앞서 2023년 비할로겐 난연(FHF, Halogen-free Flame-Retardant) TPU 시리즈의 현지 생산을 시작한 데 이어, 이번 난연 등급 제품까지 추가하며 난연 TPU 제품군을 확대했다.


회사 측은 두 제품군의 현지 생산 체제를 구축함으로써 지역 규제 변화와 특수 난연 성능 요구에 보다 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


로힛 고쉬 바스프 아시아태평양 기능성 소재 TPU 사업부 부사장은 "우수한 난연성과 기계적 성능을 갖춘 제품을 현지에서 생산하게 되면서 지역 시장의 기술적 요구에 보다 빠르게 대응할 수 있게 됐다"며 "케이블 분야뿐 아니라 향후 특수 튜브, 호스, 벨트 등 다양한 응용 분야에서도 전략적 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목[넥스트레이드 1년]③ "퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"열받아서 합류"…삼전 7만원대 털었다가 21만원에 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

"돈 없어도 행복하다는 옛말"'쓸쓸함'마저 빈부격차

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"나 장항준인데, 집주소 알려줘봐"…'왕사남' 배우에 기저귀 보낸 사연

방어무기 부족한 미국 VS 공격무기 부족한 이란

전산에 '보유주택 수' 없어…다주택 규제 '통계' 정비 과제

새로운 이슈 보기