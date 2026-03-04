본문 바로가기
양현석 YG 총괄 "데뷔 20주년 빅뱅, 글로벌 투어 개최"

이이슬기자

입력2026.03.04 08:34

양현석 YG 총괄 프로듀서. YG엔터테인먼트 제공

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 공연을 열고 활동을 재개한다.


양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서는 4일 2026년 로드맵을 발표하며 "빅뱅 멤버들과 공연을 개최하기로 합의했다"고 밝혔다. 양 총괄은 "멤버들과 오랜 시간 손발을 맞춰왔기 때문에 공연 준비에 어려운 점은 없을 것"이라며 "완벽하고 훌륭한 공연을 만들기 위해 모든 스태프가 최선을 다하겠다"고 강조했다.

베이비몬스터와 트레저도 왕성한 활동을 예고했다. 오는 5월 미니 앨범을 발매하는 베이비몬스터의 타이틀곡은 '춤(CHOOM)'이다. 양 총괄은 "한국어 '춤'이라는 글씨체가 동양적인 느낌을 주며 사람이 팔을 벌리고 춤을 추는 것 같다"고 소개했다. 베이비몬스터는 가을에 두 번째 정규 앨범을 내고 오는 6월부터 남미와 유럽 등을 순회하는 두 번째 월드 투어를 개최한다.


트레저는 오는 6월 미니 앨범을 기점으로 활동 2막을 연다. 양 총괄은 "멤버들이 힙합 장르를 하고 싶다는 바람을 전해와서 깜짝 놀랐다"며 "트레저가 이런 음악도 한다는 점에 놀라실 것이며 와이지다운 음악을 기대해도 좋다"고 자신했다.


신인 그룹의 데뷔 계획도 구체화했다. YG엔터테인먼트는 가을 데뷔를 목표로 새로운 보이그룹을 준비 중이다. 4인조 걸그룹 넥스트 몬스터(가칭)의 나머지 멤버들도 조만간 공개한다.

창립 30주년을 맞은 양 총괄은 "앞으로 40주년, 50주년까지 초심을 잃지 않고 열심히 음악을 만들겠다"고 약속했다. 이번 로드맵은 지난해 8월 이후 약 6개월 만에 양 총괄이 직접 전한 소식이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

