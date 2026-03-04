서울시민 86% "AI 사용해봤다"… 60세 이상도 68%

서울서베이 신규문항 분석결과

주 이용 AI 서비스는 '대화형'

미래 안전 위협 요인 '개인정보'

시민 54% "주 4.5일제 찬성"

서울시민 10명 중 8명 이상은 인공지능(AI) 서비스를 사용한 경험이 있는 것으로 나타났다. 60대 이상도 70% 가까이 사용 경험이 있었다.

서울시는 4일 이같은 내용을 담은 '2025 서울서베이' 신규 문항 분석 결과를 공개했다.

'2025 서울서베이' 조사에서 확인된 AI 기반 공공서비스 필요 분야. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울서베이는 시민 삶의 질과 가치관, 사회 인식 변화를 점검해 시정 운영에 활용하기 위해 2003년부터 매년 실시하는 통계조사다. 앞서 시는 주요 지표를 공개한 데 이어 올해 처음 도입한 문항에 대한 조사 결과를 발표했다.

조사에서 시민 중 86.3%는 AI 서비스 사용 경험이 있다고 응답했다. 연령대별 경험률은 20대 이하 98.8%, 30대 97.0%, 40대 93.9%, 50대 86.0%, 60세 이상 68.7% 등이다.

주로 이용하는 AI 서비스는 '대화형 인공지능'(60.0%), '인공지능 번역기'(48.2%), '콘텐츠·상품 등을 자동으로 추천해주는 서비스'(45.0%) 순이었다.

각 영역의 AI 서비스가 얼마나 필요하다고 생각하는지 인식을 10점 만점으로 평가해달라는 질문에 가장 높은 점수를 받은 분야는 교통서비스(7.56점)로 가장 높았고, 고립예방 서비스(7.33점), 헬스케어 서비스(7.28점)가 뒤를 이었다.

미래 첨단기술이 사회 안전을 위협하는 요인으로는 가장 많은 시민이 '개인정보 유출 및 오용'(75.8%)을 꼽았다. 이어 '가짜 정보 유통 및 정보 조작'(71.8%), '사이버 테러'(50.3%) 순으로 나타났다.

이번 조사에서는 주 4일제와 주4.5일제에 대한 시민들의 인식도 처음으로 확인했다. 주 4.5일제 도입에 동의한다는 응답은 54.5%로 주4일제 도입에 동의하는 비율(49%)보다 5.5%포인트 높았다. 연령대별로는 20∼40대, 대졸 이상, 화이트칼라 직군에서 상대적으로 주4.5일제 찬성 비율이 높았다.

시민들은 주 4.5일제 도입으로 기대되는 효과로 '여가·취미활동 시간 확대'(60.8%), '일과 삶의 균형 개선'(53.8%), '정신적·육체적 건강 개선'(49.2%) 등을 꼽았다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 "이번 신규 문항 분석을 통해 노동·디지털·초고령사회 등 구조적 변화에 대한 시민의 생각을 확인할 수 있었다"며 "이런 인식 변화를 정책 설계 과정에 반영해 시민 삶에 실질적인 도움이 되는 방향으로 시정을 운영하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>