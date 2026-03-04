한국토요타, 동계패럴림픽 선수단 후원… "국가대표 지원 사격"

2026년 밀라노-코르티나 대회 대비 1억원 지원

장애인 체육 저변 확대 및 지속가능한 후원 체계 구축

한국토요타자동차는 3일 서울 송파구 대한장애인체육회에서 '2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽' 출전 선수단을 격려하기 위해 후원금 1억원을 전달했다고 4일 밝혔다.



이번 후원금은 대회에 참전하는 20여명의 국가대표 선수들에게 안정적인 훈련 환경을 제공하기 위해 마련됐다. 토요타의 글로벌 캠페인인 '스타트 유어 임파서블(Start Your Impossible)'의 일환으로, 한계를 뛰어넘는 스포츠맨십을 지원하는 것이 목적이다.



한국토요타자동차는 지난 2017년 대한장애인탁구협회 후원을 시작으로 장애인 체육 활성화를 위한 활동을 지속해왔다. 2023년에는 대한장애인체육회와 업무협약(MOU)을 맺고 2024년 파리 패럴림픽 국가대표 선수단을 후원했으며, 당시 최우수선수(MVP)에게 하이브리드 SUV인 RAV4 하이브리드를 부상으로 제공한 바 있다.



전달식에 참석한 정진완 대한장애인체육회 회장과 관계자들은 동계 패럴림픽에서의 선전을 기원하며 지속적인 협력을 약속했다. 한국토요타자동차 대표이사 사장은 "선수들의 열정과 도전에 힘을 보탤 수 있어 기쁘다"며 "장애인 스포츠 선수들이 꿈을 향해 나아가는 여정에 함께하며 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.



한편 한국토요타자동차는 2005년부터 노숙인 보호 시설인 '안나의 집'에 기부와 봉사활동을 이어오고 있으며, 2001년부터 국립암센터를 통해 소아암 환자 치료를 후원하는 등 사회공헌 활동을 전개하고 있다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>