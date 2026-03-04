뉴보텍, 지난해 당기순이익 16억원…전년比 23%↑

뉴보텍 뉴보텍 060260 | 코스닥 증권정보 현재가 1,012 전일대비 23 등락률 -2.22% 거래량 36,871 전일가 1,035 2026.03.04 09:02 기준 관련기사 싱크홀 사고 잇따르는 가운데…뉴보텍, 비굴착 공법으로 공공시장 진출 본격화뉴보텍, 조립식 빗물 저류조 시스템 특허 취득…도시 환경 혁신 기대뉴보텍, 지반침하 예방 이탈 방지 수도관으로 ‘물산업 우수제품 인증’ 획득 전 종목 시세 보기 close 은 지난해 당기순이익이 전년 대비 23% 증가한 16억원, 매출액이 435억원으로 전년 수준을 유지했다고 4일 밝혔다.

이번 실적은 건설경기 둔화에 따른 사급 매출 감소에도 환경부 예산 확대에 힘입은 관급 매출 증가로 주력인 파이프 부문의 실적을 방어한 결과다. 특히 신기술사업 부문은 단순 외형 확장보다는 리스크 관리와 수익성에 집중한 '전략적 구조조정'을 단행했다. 회사 측은 올해부터 리스크 관리 기반 위에 직접 매출 확대를 병행해 신기술사업 부문의 성장을 가속화할 방침이다.

뉴보텍은 국내 상·하수관거 분야의 독보적인 업력을 바탕으로 안정적인 중장기 수요를 확보하고 있다. 최근 확보한 '비굴착 방식 관로 보강 신기술' 4건은 공기 단축과 예산 절감 효과를 인정받아 2025년 조달청장상을 수상하는 등 시장 경쟁력을 입증했다. 회사는 이를 통해 노후화된 도심 인프라 재생 분야로 사업 영역을 적극 확장할 계획이다.

뉴보텍 관계자는 "노후 관로 교체는 국가 및 지자체 예산이 투입되는 필수 인프라 사업으로 구조적인 수요가 확실하다"며 "향후 수익성 중심의 사업 운영과 공공 인프라 재생 시장 확대 전략을 통해 기업 가치를 극대화하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



