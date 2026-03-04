삼성화재, 문체부 주최 '대학생 광고대회' 협업 프로젝트

'2030세대의 일상에 보험을 더하다' 프로젝트

건강보험·보험선물하기 주제…아이디어 발굴



삼성화재는 문화체육관광부가 주최하고 한국광고총연합회가 주관하는 '대한민국 대학생 광고대회(KOSAC)'와 협업해 '2030세대의 일상에 보험을 더하다' 프로젝트를 한다고 4일 밝혔다.

협업은 미래의 주력 소비층인 대학생들의 시각을 삼성화재의 새로운 상품 및 서비스 전략에 반영하고, 보험 산업에 대한 새로운 커뮤니케이션 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

KOSAC은 2005년부터 이어져 왔으며 매년 120여개 대학, 1만5000여명의 대학생이 참여하는 국내 최대 산학연계 프로그램이다.

삼성화재는 KOSAC 1학기 후원사로 참여해 마케팅 커뮤니케이션에 적용할 수 있는 대학생들의 참신한 아이디어를 발굴할 계획이다.

참여 학생들은 삼성화재가 제시한 '건강보험'과 '보험 선물하기'를 주제로 마케팅 커뮤니케이션 전략 기획서를 제출하게 된다.

발굴된 우수 아이디어는 사내 보고회를 통해 공유하고, 향후 삼성화재 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해서도 홍보할 예정이다.

삼성화재 관계자는 "이번 KOSAC과의 협업은 미래 고객인 대학생들과 함께 보험의 새로운 가치를 고민해 보는 의미 있는 시도"라며 "삼성화재 브랜드에 대한 젊은 소비층의 이해와 공감의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



