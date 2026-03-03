李대통령, 한-필리핀 정상회담…"격변의 시대 헤쳐갈 소중한 파트너"

이재명 대통령과 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 3일 필리핀 마닐라 말라카냥궁에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 3일 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 정상회담에서 "양국은 지정학적 불확실성과 글로벌 기술 경쟁이란 격변의 시대를 굳게 헤쳐나갈 소중한 파트너가 될 것"이라고 말했다.

이 대통령은 필리핀 국빈 방문 첫날인 이날 오후 마닐라 말라카냥궁에서 열린 한-필리핀 정상회담 모두발언에서 "양국 사이에 놓여있는 지리적인 거리도 가깝긴 하지만 양국 국민 간의 마음의 거리는 그보다 훨씬 더 가깝다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "작년 한 해 양국 간 인적교류는 200만명에 이르고 있다"며 "지난해 필리핀을 방문한 외국인 중 한국인이 1위를 차지했다고 들었다. 대한민국의 필리핀 사랑은 잘 알려져 있다"고 전했다. 그러면서 "이처럼 깊은 역사적 유대감과 단단한 우호 관계가 있기 때문에 양국 협력의 미래는 매우 밝다"고 얘기했다.

또 이 대통령은 "1949년 수교한 이후 양국은 교역과 투자, 방위산업, 인프라, 그리고 개발 협력 등 다양한 분야에서 협력 관계를 발전시켜 왔다"며 "이젠 77년간 쌓아온 파트너십을 바탕으로 협력의 지평을 더욱 넓히는 문턱에 서 있다"고 강조했다.

아울러 이 대통령은 "양국 국민은 더 자주 만나면서 협력의 잠재력을 극대화해야 한다"면서 "앞으로 양국 국민이 더 활발하게 교류하고 더 안전하게 체류할 수 있도록 양국 정부가 제도적 뒷받침을 강화해 나가면 좋겠다"고 피력했다.

한국전쟁 당시 필리핀이 아시아국 최초이자 최대 규모로 파병한 사실도 상기시켰다. 이 대통령은 "한국전쟁에서도 아시아 국가 중에선 최초로 필리핀의 젊은 군인들이 파병해서 대한민국을 지켜주기 위해 피 흘리며 싸워주었다"며 "대한민국의 자유와 평화를 위해 목숨을 바쳐 함께 싸워준 우리 필리핀 참전 용사들에게 존경과 감사의 마음을 전한다"고 감사를 표했다.

마르코스 대통령은 "양국 관계가 희생에서 비롯된 것을 잘 알지만 지금은 자유, 평화, 번영의 가치로 나아간다는 것도 알고 있다"며 "이젠 더욱 넓은 전략적 동반자 관계로 나아가고 있다"고 화답했다.

한편 그는 "필리핀은 한국 문화를 매우 소중하게 생각하고 있다. K팝, K드라마와 같이 공동의 가치에 기반한 문화적 교류가 진행되고 있다"며 "필리핀 사람들은 대한민국 국민에 많은 감사함과 호감도를 가지고 있다"고 말하기도 했다.





