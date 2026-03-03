수억 원 들여 전세기 타고 탈출하는 부자들…중동 관광객 100만명은 '발 동동'

항공 1만1000편 취소·100만명 직격탄

두바이 고립 확산…크루즈선도 발묶여

중동 지역 공습 여파로 항공편 수천 편이 무더기 취소되면서 두바이를 비롯한 주요 도시에서 여행객들이 발이 묶였다. 일부 부유층은 사설 보안업체와 개인 전세기를 동원해 인접국으로 이동하는 등 '탈출 행렬'에 나섰고 전세기 요금은 평소의 최대 3배까지 치솟은 것으로 전해졌다.

아랍에미리트 두바이 국제공항 터미널3에 비행기들이 주기(주차)돼 있는 모습. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

3일 연합뉴스가 뉴욕타임스(NYT)를 인용해 보도한 바에 따르면 항공정보업체 시리움 집계 결과 지난달 28일 공습 개시 이후 이날까지 중동 지역에서 최소 1만1000편의 항공편이 취소돼 약 100만명에 달하는 여행객이 직접적인 영향을 받은 것으로 파악됐다. 특히 주요 관광지인 아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 항공편 취소로 인한 혼란이 이어지고 있다.

영국 일간 가디언은 두바이 당국이 고립된 여행객들의 숙박을 기존 조건대로 연장해주라는 지침을 내렸지만 일부 호텔이 추가 비용을 요구하면서 현장의 불만과 혼란이 계속되고 있다고 보도했다. 미국 뉴욕타임스(NYT)도 이번 사태가 중동 내 '안전 여행지'로 꼽혀온 UAE의 명성에 타격을 주고 있다고 평가했다.

외신에 따르면 수천 명의 승객을 태운 크루즈선 최소 6척이 걸프만 인근 항구에 정박한 채 대기 중이며 승객들은 선내에 머무르고 있는 것으로 알려졌다. 두바이 내 일부 부유층은 사설 보안업체를 고용해 오만·사우디아라비아 등 인접국으로 육로 이동한 뒤 해외로 빠져나가고 있다.

대형 SUV 차량 수십 대를 동원해 두바이에서 약 4시간 30분 거리인 오만 무스카트, 약 10시간 거리인 사우디아라비아 리야드까지 고객을 수송하고 있다고 가디언은 보도했다.

부자들의 탈출 수요가 몰리면서 개인 전세기 가격도 급등했다. 개인 전세기 중개업체 '제트빕'은 무스카트발 튀르키예 이스탄불행 소형 전세기 항공편 가격이 8만5000유로(약 1억4600만원)로, 평소의 약 3배 수준이라고 밝혔다. 또 다른 업체 '알바젯'도 유럽행 항공편 가격으로 9만유로(약 1억5400만원)를 제시했다. 사우디 리야드발 유럽행 전세기 가격은 최고 35만달러(약 5억1300만원)까지 치솟은 것으로 전해졌다.

업계 관계자들은 안전 우려로 일부 전세기 운항이 기피되면서 공급이 크게 줄어든 점을 가격 급등의 배경으로 꼽았다.

이 가운데 구이도 크로세토 이탈리아 국방장관이 자국민 수백명이 두바이에 고립된 상황에서 정부 전용기를 이용해 홀로 귀국한 사실이 알려지며 거센 비난을 받고있다고 가디언은 보도했다. 그는 미국의 이란 공격 개시 시점에 가족과 함께 두바이에서 휴가 중이었던 것으로 전해졌다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>