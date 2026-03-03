오늘의집, 오프라인 상담센터 '판교라운지' 개소

경기 남부 인테리어 수요 공략

오늘의집은 인테리어 시공 서비스 강화를 위한 오프라인 상담센터 '오늘의집 인테리어 판교라운지'를 연다고 3일 밝혔다.

오늘의집은 고객과의 접점을 대폭 넓히고 인테리어 시공 서비스의 신뢰도와 경험을 한층 높이겠다는 계획이다.

판교라운지는 인테리어 시공·중개 사업을 아우르는 브랜드 '오늘의집 인테리어'의 첫 번째 지역 거점 공간이다. 경기 성남시 운중동 가구거리 초입에 단독 매장으로 마련하고 인테리어 시공 수요가 많은 경기 남부의 중심부터 공략하겠다는 전략이다.

공간의 메인은 오늘의집이 직접 시공하는 주방 브랜드 '오늘의집 키친'이다. 고객들은 실제 주방 공간을 체험해보고 '자재 라이브러리'에서는 타일·마루·장판·벽지 등 주요 자재를 직접 보고 확인할 수 있다. 스마트 조명 브랜드 '아키라'와 협업해 조도 변화에 따른 자재 실물을 확인하거나 콘텐츠 스크린 등 시각적 요소를 활용해 다양한 자재 조합 시뮬레이션을 현장에서 쉽게 경험할 수 있도록 꾸몄다.

전문적인 시공 상담도 가능하다. 키친 디자이너를 포함한 전문 상담사가 상주해 고객 맞춤형 일대일 상담을 제공한다. 평일에는 예약제 위주로 운영하며, 주말에는 가구거리를 찾은 고객이 부담 없이 들러 공간을 둘러보고 간단한 상담을 받을 수 있도록 운영한다.

오늘의집은 '판교라운지' 정식 오픈을 기념해 특별 프로모션을 진행한다. 이달 판교라운지에서 시공 상담을 신청 후 주방 공사를 완료한 고객을 대상으로 오늘의집 50만 포인트를 제공할 예정이다.

오늘의집 인테리어 관계자는 "앞으로도 고객이 안심하고 인테리어를 시작할 수 있도록 온라인과 오프라인을 연결한 상담·시공 경험을 지속해서 고도화할 것"이라고 했다.





