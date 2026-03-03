합천군, ASF 발생에 긴급 방역 총력… 살처분·24시간 비상 체계 가동

가야면 양돈농가서 의사 환축 발생

현장 점검·드론 소독 병행



경남 합천군에서 아프리카돼지열병(ASF) 의사 환축이 발생해 방역 당국이 긴급 대응에 나섰다.

합천군은 지난 26일 가야면 소재 한 양돈농장에서 ASF 의사 환축이 확인됨에 따라 즉시 재난안전대책본부 회의를 열고 부서별 대응 상황을 점검하는 한편, 차단방역 강화에 행정력을 집중하고 있다고 3일 밝혔다.

김윤철 합천군수가 현장을 직접 찾아 살처분 진행 상황과 방역 통제선 운영 실태를 점검 하고 있다

ASF 확진 이후 27일 오전 8시부터 해당 농가에 대한 살처분 작업이 시작됐다. 현장에는 농림축산식품부 관계자와 농림축산검역본부 역학조사관들이 투입돼 역학조사와 방역 실태 점검을 병행했다.

김윤철 합천군수도 현장을 직접 찾아 살처분 진행 상황과 방역 통제선 운영 실태를 점검했다. 보호장비 착용 여부와 작업 동선 관리, 긴급행동 지침 이행 상황 등을 세밀히 확인하며 추가 확산 차단에 완벽히 할 것을 지시했다.

군은 발생 농가와 보호지역에 대해 가축위생방역지원본부 협조로 드론 방역소독을 실시하고, 농장 내·외부 소독 강화, 차량 통제, 인력 출입 관리 등을 강화했다. 장시간 작업에 따른 현장 인력의 피로 누적과 안전사고 예방에도 각별히 주의를 당부했다.

김 군수는 "초동 대응이 방역의 성패를 좌우한다"며 "빈틈없는 방역과 철저한 안전관리를 통해 추가 확산을 반드시 차단하겠다"고 말했다.

한편 합천군은 재난안전대책본부를 중심으로 24시간 비상 대응체계를 유지하며 추가 발생 방지를 위한 차단방역에 총력을 기울이고 있다.





