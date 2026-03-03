본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

이란 "호르무즈 통과 선박 불태울 것"…원유 공급 비상

심성아기자

입력2026.03.03 06:21

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미국과 이스라엘의 공격에 맞서 호르무즈 해협을 봉쇄 중인 이란 혁명수비대(IRGC)가 2일(현지시간) 이 해협을 통과하려는 선박에 대한 공격을 예고했다.

이란 "호르무즈 통과 선박 불태울 것"…원유 공급 비상
AD
원본보기 아이콘

타스 통신에 따르면 IRGC 사령관의 보좌관인 에브라힘 자바리 소장은 이날 이란 반관영 ISNA통신을 통해 "우리는 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 불태울 것"이라며 "이 지역에서 단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것"이라고 말했다.


IRGC는 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 직후 호르무즈 해협 봉쇄에 나선 상태다.

호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과해 '글로벌 에너지 동맥'으로 불리는 전략적 요충이다. 중동 산유국들의 원유와 가스가 아시아·유럽 등으로 향하는 핵심 해상 운송로여서 이곳의 해상 운송에 차질이 빚어질 경우 원유 공급 불안과 가격 급등을 피하기 어려울 것으로 관측이 나온다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주차 되나요?" "급여일은요?" 묻자 합격 4분 만에 "채용 취소" "주차 되나요?" "급여일은요?" 묻자 합격 4분 만에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일찍 출근하기 잘했네"…연휴 지나고 출근하자마자 휴가?

"내가 무식한 사람 같아"…'축구의 신' 메시, 영어 컴플렉스 고백

한국판 월마트 vs 쿠팡 천하…새벽배송 시장 지각변동?

단 이틀만 먹어도 나쁜 콜레스테롤 10% 떨어뜨린다는 '이 음식'

죽은 새끼 호랑이 살아있는 척 영상 송출, 후원금 받은 中동물원

코스피 전쟁 공포 대신 불장 신호?…"이란 공습, 호재로 작용할 가능성"

대법 "보고서 내기 전 '미리 사둬라'…애널리스트·대표 선행매매는 부정거래"

새로운 이슈 보기