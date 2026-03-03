[美 이란 공습]푸틴, 걸프 4개국 지도자와 연쇄 통화…"즉각 휴전"

UAE·카타르·바레인·사우디 지도자와 통화
미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌이 사흘째 이어지는 2일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 걸프 지역 주요국 지도자들과 잇따라 접촉하며 사태 진화에 나섰다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 연합뉴스
AFP 통신 등 주요 외신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인과 사우디아라비아 지도자들과 통화했다.
일각에선 4년 전 우크라이나 전쟁 이후 이란 및 걸프 국가들과 밀접한 관계를 유지해온 러시아가 이번 분쟁에서 목소리를 내려는 것 아니냐는 관측이 나온다.
러시아 대통령궁은 푸틴 대통령이 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 통화에서 "이란의 보복 공격에 대한 UAE의 우려를 이란에 전달할 준비가 됐으며 역내 상황 안정을 돕겠다"고 말했다고 전했다. 또 양국 정상이 즉각적인 휴전과 정치·외교적 절차로 복귀할 필요성을 강조했다고 밝혔다.
UAE는 우크라이나 전쟁에서 러시아와 우크라이나의 포로 교환 등을 중재했으며 최근 미국과 3자 회담 장소를 제공한 바 있다.
아울러 러시아 측은 푸틴 대통령이 셰이크 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주(에미르)와 통화에서 역내 갈등 확산 위험에 대해 우려를 나눴다고 밝혔다. 푸틴 대통령은 하마드 빈 이사 알할리파 바레인 국왕에게 "러시아가 역내 상황을 안정화하기 위해 모든 것을 할 준비가 돼 있다"고 말했다.
러시아 대통령궁은 푸틴 대통령이 사우디 실권자 무함마드 빈 살만 왕세자와 통화에서도 이란을 둘러싼 충돌이 과열될 위험을 논의했으며 정치적·외교적 수단으로 해결할 필요를 역설했다고 밝혔다.
세르게이 라브로프 러시아 외무장관도 이날 파이살 빈 파르한 알사우드 사우디 외무장관과의 별도 통화에서 이란과 주변 지역 모두에서 민간인과 민간시설에 대한 공격을 막기 위해 우선 조처를 하고 모든 적대행위를 중단할 것을 강조했다.
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"주차 되나요?" "급여일은요?" 묻자 합격 4분 만에... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>