고액 자산가는 코스피 역베팅…마이너스 수익률 탈출할까

미국의 이란 공습 등 지정학적 위험성 ↑

남성 탈모 치료제 개발 업체에도 투자

국내 증시가 단기간에 급등하면서 국내 주가 하락에 베팅하는 인버스 상장지수펀드(ETF)에 자금이 쏠린 것으로 나타났다.

2일 한국투자증권에 따르면 이 증권사를 통해 투자하는 평균 잔액 10억원 이상 고액 자산가들은 지난 20~26일 'KODEX 200선물인버스2X'을 99억원치 순매수했다. 국내 상장주와 ETF 가운데 가장 많은 금액이다. 이 ETF는 코스피200 선물지수를 역방향으로 두 배 추종해 국내 주가가 하락하면 수익을 낸다. 올해 들어 두 달간 코스피 지수가 무려 44.89%나 오르자 고액 자산가들이 단기 조정 가능성에 베팅한 것이라는 해석이 나온다.

'KODEX 200선물인버스2X'에 투자한 건 고액 자산가뿐만이 아니었다. 한국거래소에 따르면 지난주 이 ETF에 1709억원이 유입됐다. 국내 상장 ETF 가운데 자금 순 유입 5위로 나타났다. 최근 한 달 새는 5281억원이 몰렸다. 코스피 지수를 역으로 추종하는 'KODEX 인버스'에도 올해 들어 4500억원 이상이 들어왔다.

'KODEX 200선물인버스2X'은 지난 한 주 수익률이 -16.78%였고, 지난주 국내 증시에 역 베팅하는 주요 인버스 ETF는 줄줄이 마이너스 수익률을 보였다. 하지만 미국의 이란 공습 이후 장이 열리는 3일부터는 이야기가 달라질 수도 있다는 전망이 나온다. 한국 증시는 글로벌 유동성이 위험자산에서 빠져나갈 때 민감하게 반응하는 특성이 있기 때문이다.

고액 자산가들의 순매수 2위는 바이오기업 인벤티지랩(약 90억원)이었다. 남성형 탈모 치료제 후보물질을 개발하는 업체다. 최근 호주에서 후보물질의 임상 2상 승인을 받았으며, 정맥주사제(IV)를 피하주사제(SC)로 바꾸는 기술 플랫폼도 운영하고 있다.

LS(56억원), 펩트론(56억원) 등에도 고액 자산가 자금이 몰렸다. SK하이닉스를 손자회사로 둔 지주사 SK(약 55억원), 한국투자증권 등을 산하에 둔 한국금융지주(약 52억원) 순매수 규모도 컸다. 자사주 소각 의무화를 핵심으로 한 3차 상법 개정안 혜택 기대를 받고 있다.

한편 미래에셋증권을 이용하는 수익률 상위 1% 투자 고수들은 지난 20~27일 POSCO홀딩스를 가장 많이 사들였다. 포스코홀딩스 전 부문의 실적 개선 관련 기대감 때문이란 분석이 나왔다. 이어 ▲SK이터닉스 ▲현대차 ▲하림지주 순으로 순매수했다.





