"내가 무식한 사람 같아"…'축구의 신' 메시, 영어 컴플렉스 고백

“유명 인사들과 소통 못해 아쉬움” 토로

“기회 있을 때 활용해라”…세 아들에게 강조

'축구의 신'으로 불리는 아르헨티나의 축구 스타 리오넬 메시(인터 마이애미 CF)가 어린 시절 영어 공부를 하지 않은 것을 후회한다고 밝혔다.

25일(현지시간) ESPN은 메시가 멕시코 팟캐스트 '미로 데 아트라스'에 출연, "어릴 때 영어를 배울 기회가 충분히 있었는데 그러지 못했다. 정말 깊이 후회한다"고 말했다고 보도했다.

메시는 세계적인 선수로 활동하며 수많은 유명 인사를 만났지만, 언어 장벽 때문에 충분히 소통하지 못했던 순간들이 아쉬움으로 남았다고 털어놨다. 메시는 "대단한 분들과 대화를 나눌 기회가 있었는데 그러지 못할 때면 스스로 무식한 사람이 된 것 같은 기분이 들었다"며 "왜 시간을 더 잘 활용하지 못했을까 생각했다"고 말했다.

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 경기에서 리오넬 메시(왼쪽)가 손흥민과 대화를 나누고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

메시는 13세에 스페인 명문 구단 FC 바르셀로나 유스팀에 입단하며 유럽 생활을 시작했다. 그는 학창 시절에 대해 "재앙이었다"고 표현하며, 배움의 기회를 충분히 살리지 못한 점을 아쉬워했다.

이같은 경험은 메시의 자녀 교육관에도 영향을 미쳤다. 아내 안토넬라 로쿠소와의 사이에서 세 아들을 두고 있는 그는 아이들에게 교육의 중요성을 강조하고 있다고 전했다. 메시는 "아이들에게 항상 준비된 사람이 되는 것이 얼마나 중요한지 이야기한다"며 "주어진 기회를 최대한 활용하라고 말한다"고 밝혔다.

또한 메시는 축구를 통해 얻은 교훈도 언급했다. 그는 "축구는 단순한 스포츠가 아니라 삶의 방식"이라며 "많은 가치와 인연을 남겨주고 세상을 배우게 해줬다"고 말했다.

한편 메시의 오랜 라이벌인 포르투갈의 크리스티아누 호날두(알나스르 FC)는 포르투갈어 외에도 영어와 스페인어를 구사하는 것으로 알려져 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>