"일찍 출근하기 잘했네"…연휴 지나고 출근하자마자 휴가?

중국의 한 식품업체 직원이 설(춘제) 연휴가 끝난 첫 출근일 경품 추첨에서 '10일 유급휴가권'에 당첨된 사연이 알려져 온라인에서 화제를 모으고 있다.

2일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 중국 후난성의 한 식품회사에서 진행된 신년 맞이 경품 행사 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 높은 조회 수와 '좋아요'를 기록하고 있다고 보도했다.

해당 행사는 9일간의 춘제 연휴가 끝난 뒤 직원들이 처음 출근한 날 열렸다. 회사 SNS 부서 매니저 장쯔룽씨는 출근하는 직원들을 위해 사무실 입구에 추첨함을 마련했다.

행운의 주인공은 이날 가장 먼저 출근해 추첨에 참여한 20대 여성 직원 타오씨였다. 그는 1등 경품인 '10일 유급휴가권'을 뽑았다.

타오씨는 당첨 직후 고향으로 돌아가는 기차표를 예매한 화면을 공유하며 "일찍 출근한 보람이 있다"고 기쁨을 전했다. 그는 추가로 얻은 휴가를 이용해 가족과 다시 한번 명절을 보내겠다고 밝혔다.

이번 행사에는 유급휴가권 외에도 10원부터 1000위안까지의 현금, 순금 1g, 태블릿 PC 등 다양한 경품이 준비됐다. 그러나 현지 누리꾼들은 "현금보다 휴가가 더 부럽다", "저 회사는 채용 계획이 없느냐"는 등의 반응을 보이며 10일 유급휴가권에 부러움을 드러냈다.

중국 기업들은 매년 춘제 연휴 이후 직원들의 사기를 높이기 위해 격려금이나 경품 이벤트를 여는 경우가 많다. 앞서 선전의 한 3D 프린터 업체에서는 순금 100g짜리 골드바를 경품으로 내걸어 화제가 되기도 했다.

한편 올해 춘제는 2월 17일이었으며 공식 연휴는 15∼23일까지 9일간이었다.

23일 중국 교통운수부는 춘제 특별수송 기간인 '춘윈'(春運)이 시작된 지 20일째인 지난 21일까지 지역 간 이동이 50억8000만명에 달했다고 밝혔다. 교통수단 별로는 도로 이동이 47억6000만명으로 대부분을 차지한 가운데 철도(2억5800만명), 항공(4752만명), 수로(1999만명) 순이었다.

특히 지난 20일 하루 지역 간 이동은 3억5299만9000명으로 집계됐다. 이는 지난해 춘윈 같은 날보다 12.3% 증가한 역대 최고치다.





