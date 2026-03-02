본문 바로가기
싱가포르 국빈 방문 李대통령, 蘭草 명명식 참석…'이재명·김혜경 蘭' 명명

임철영기자

2026.03.02

李대통령 "난초에 제 이름 붙이게 돼 영광"
공식환영식도 열려

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 2일 싱가포르 정부 청사에서 열린 난초(蘭草) 명명식에 참석해 열대 난초 중 한 종류인 반다(Vanda)에 '이재명·김혜경 난(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)'이라는 이름을 붙였다.

싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령, 제인 이토기 샨무가라트남 여사와 난초명명식을 하고 있다. 난초 명명식은 새롭게 배양한 난초 종(種)에 귀빈의 이름을 붙이는 행사로, 난초를 국화로 삼는 싱가포르의 독특한 외교 관례다. 연합뉴스

이날 난초 명명식에는 이 대통령과 김혜경 여사, 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령 부부가 참석했다. 난초는 싱가포르 국화로 싱가포르 정부는 외국 정상 등 방문하면 새로 배양한 난초의 종에 귀빈의 이름을 붙이는 외교 관계를 가지고 있다.


행사에서 싱가포르 국립식물원 관계자는 새로 배양한 난초과 관련해 "한국 태극기의 건곤(乾坤)을 의미하는 뜻한 모습을 하고 있다"며 "한국과 싱가포르 관계의 발전을 보여주는 난초가 될 것"이라고 설명했다. 이에 이 대통령은 "아름답고 향기가 좋은 난초에 제 이름을 붙이게 돼 정말 영광"이라고 말했다.

앞서 싱가포르 외교부 본관 앞에서 타르만 대통령은 이 대통령의 국빈 방문을 환영하는 공식 환영식을 개최했다. 이 대통령은 검은 정장에 파란색 넥타이를 착용하고 외쪽 가슴에 태극기 배치를 달고 행사에 참석했고, 타르만 대통령과 악수한 이후 의장대로부터 사열을 받았다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

