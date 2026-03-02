SK온, EV 넘어 ESS·로봇으로 판 넓힌다

오는 11일부터 인터배터리 참가

고에너지 LFP·EIS 안전기술 전면 배치

SK온이 전기차를 넘어 에너지저장장치(ESS)와 로봇 등으로 사업 영역을 확장하며 차세대 배터리 기술을 대거 공개한다. 글로벌 시장의 다양한 수요에 대응해 포트폴리오 다변화에 속도를 내겠다는 전략이다.

SK온은 오는 11일부터 13일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 국내 최대 배터리 전시회 인터배터리 2026에 참가한다고 2일 밝혔다. 전시 주제는 'Unlock the Next Energy(차세대 에너지 시대를 열다)'다.

이번 전시에서 SK온은 ESS용 고에너지밀도 리튬인산철(LFP) 파우치 배터리를 전면에 내세운다. 글로벌 ESS 시장에서 대용량 셀 수요가 확대되는 흐름에 맞춘 제품으로, 현재 에너지밀도를 기존 350~450Wh/L에서 500Wh/L 수준으로 끌어올리기 위한 연구개발을 진행 중이다. 전극 고밀도화와 내부 공간 효율화, 공정 최적화를 통해 수명과 출력 성능을 함께 개선한다는 계획이다.

안전 기술도 공개한다. 업계 최초로 전기화학 임피던스분광법(EIS) 기반 예방·진단 시스템을 적용한 컨테이너형 ESS DC 블록을 선보인다. 배터리 내부 저항과 반응 특성을 정밀 분석해 미세 결함과 열화 단계를 조기에 예측할 수 있으며, 이상 징후가 감지된 모듈만 교체하도록 설계해 유지 편의성과 경제성을 높였다.

로봇 분야 적용 사례도 전시한다. SK온의 하이니켈 삼원계 배터리가 탑재된 현대위아의 자율이동로봇(AMR)이 부스에 전시되며, 이는 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 산업 현장에서 물류 자동화에 활용되고 있다.

셀투팩(CTP) 기술도 공개한다. 모듈을 생략하고 셀을 팩에 직접 연결하는 방식으로 에너지밀도와 원가 경쟁력을 동시에 높일 수 있는 기술이다. 파우치 CTP, 대면적 냉각(LSC) CTP, 파우치 통합 각형 팩, 액침냉각 팩 등 4종의 팩 솔루션을 선보인다. 이 가운데 LSC 기술은 기존 간접 냉각 대비 최대 3배 향상된 냉각 성능을 구현한다.

이와 함께 황화물계 전고체 배터리(1,000Wh/L급), 고분자 산화물 복합계 배터리, 리튬메탈 배터리 등 차세대 기술과 10%에서 80%까지 7분 만에 충전 가능한 초급속 충전 기술도 공개한다. SK엔무브와 공동 개발 중인 액침냉각 기술도 전시한다.

SK온 관계자는 "전기차를 넘어 ESS, 로봇 등 미래 신시장까지 아우르는 종합 배터리 기업으로 도약하는 과정"이라며 "원가 경쟁력과 안전성을 갖춘 제품으로 글로벌 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



