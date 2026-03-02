포스코퓨처엠, 인터배터리 2026서 차세대 양·음극재 총망라

오는 11일부터 3일간 코엑스 전시

EV·ESS·휴머노이드 대응 혁신 소재 선봬

오픈이노베이션·지속가능 공급망 전략 부각

포스코퓨처엠이 오는 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 인터배터리 2026에 참가해 자율주행 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 로봇 등 다양한 산업에 적용되는 미래 양·음극재 기술을 선보인다. 원료-소재-리사이클링에 이르는 그룹 차원의 공급망 구축 성과도 함께 공개한다.

이번 전시에서 포스코퓨처엠은 'Together, Drawing BoT(Battery of Things) Future'를 주제로 451㎡(약 136평) 규모의 전시 공간을 마련하고 5개 존으로 부스를 구성했다. 각 존은 ▲자율주행 EV ▲데이터센터 ESS ▲어드밴스드 솔루션 ▲오픈 이노베이션 ▲지속가능 공급망을 테마로 배터리가 다양한 산업에서 어떻게 활용되는지와 이를 뒷받침하는 소재 기술을 소개한다.

자율주행 EV 존에서는 주행거리와 안정성을 높이기 위해 니켈 함량을 95% 이상으로 끌어올린 울트라 하이니켈(Ultra High-Ni) 양극재를 전면에 내세운다. ESS 및 엔트리급 전기차에 적합한 LFP(리튬인산철) 양극재도 함께 전시한다. 로봇 등 차세대 산업에서 주목받는 전고체 배터리용 양극재와 실리콘 음극재 등 차세대 소재의 개발 현황과 중장기 로드맵도 공개한다.

오픈 이노베이션 존에서는 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼과 공동으로 추진 중인 연구·개발 현황을 소개한다. 양사는 인터배터리 기간 중인 오는 12일 오전 11시 배터리소재 연구개발 전략을 주제로 합동 기조강연을 진행할 예정이다.

이와 함께 저농도 염호에서도 리튬을 경제성 있게 생산할 수 있는 포스코그룹의 직접리튬추출법(DLE, Direct Lithium Extraction) 공정기술과 고체전해질, 리튬메탈 음극재 등 전고체전지 핵심 소재 개발 현황도 선보인다. 포스코인터내셔널의 구동모터코어 및 희토류 영구자석, 포스코의 배터리팩 및 원통형 배터리캔 소재 등 전기차용 철강 제품도 함께 전시한다.

포스코그룹은 리튬을 중심으로 염호 및 원료광산 확보부터 양·음극재 생산, 배터리 리사이클링에 이르기까지 전주기 공급망을 구축하고 있다. 특히 아르헨티나 리튬 염호, 호주 리튬 광산, 아프리카 흑연 광산 등 글로벌 우량 자원 투자를 지속 확대하고 있다.

한편 전시 부스에서는 관람객이 게임을 통해 배터리 소재를 쉽게 이해하고 기부에도 참여할 수 있는 체험형 이벤트를 운영한다. 참여 실적에 따라 조성된 사회공헌 기금은 포스코1%나눔재단에 기부될 예정이다.





