[美 이란 공습]"미국인 4명 중 1명만 공습 지지…석유값 상승하면 반대"

로이터-입소스 여론조사 실시

응답자 56% "트럼프, 군사력 너무 쉽게 사용"

응답자 45% "석유값 상승하면 이란 제재 반대"

로이터 "여론은 외교보다 경제 이슈에 더 민감"

도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공습에 대해 미국인 4명 중 1명만 지지하는 것으로 나타났다.

1일(현지시간) 로이터통신과 여론조사 기관 입소스가 발표한 조사 결과에 따르면 지난 28일 미국의 이란 공습과 관련해 '지지한다'는 미국인은 27%로 집계됐다. '반대한다'고 답변한 사람들은 43%, '잘 모르겠다'고 답변한 사람은 29%로 나타났다.

전체 응답자의 90%는 미국의 이란 공습에 대해 어느 정도는 들어봤다고 답했다.

응답자의 56%는 '트럼프 대통령이 미국의 이익을 위해 군사력을 너무 쉽게 사용하는 것 같다'고 평가했다. 트럼프 행정부는 최근 몇 달 동안 베네수엘라, 시리아, 나이지리아에 대해 군사 작전을 명령한 바 있다.

정당 지지자별로 보면 민주당 지지자의 87%가 이 의견에 동의했다. 반면 공화당 지지자는 23%만이 군사력을 쉽게 사용하는 것 같다고 답변했다. 무당파의 경우 60%가 같은 견해를 보였다.

공화당 지지자의 55%는 이란 공습을 지지했고, 13%만 반대한다고 답변했다. 특히 공화당 지지자의 42%는 "중동 주둔 미군이 사망하거나 부상당할 경우" 공습을 지지할 가능성이 낮아질 것이라고 답변했다.

여론조사 응답자의 약 45%(공화당원의 34%, 무소속의 44%)가 미국의 가스 또는 석유 가격이 상승할 경우 이란에 대한 제재 방침을 지지할 가능성이 낮아질 것이라고 답했다.

이번 여론조사는 유권자들이 선거를 앞두고 가장 우려하는 사항이 외교 문제보다 경제라는 점을 일관되게 보여주고 있다고 로이터통신은 밝혔다.

한편, 로이터-입소스 여론조사는 미국 전역의 성인 1282명을 대상으로 온라인으로 실시되었으며, 오차범위는 3%포인트이다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



