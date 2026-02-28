국세청, 압류 코인 마스터키 유출 '황당 실수'…경찰, 내사 착수

국세청이 고액 체납자 자산 압류 성과를 홍보하려다 가상자산(코인) 마스터키를 노출하는 황당한 실수를 저질렀다. 관련해 경찰이 수사에 착수했다.

박해영 국세청 징세법무국장이 26일 정부세종청사 국세청 기자실에서 고액 체납자 현장 수색 결과에 대해 브리핑하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

28일 경찰청 사이버테러대응과는 전날 국세청으로부터 압류 가상자산 탈취 사건과 관련해 수사의뢰를 접수받았다고 밝혔다. 경찰청은 "접수 즉시 사안의 중대성 등을 고려해 경찰청 사이버테러수사대에서 직접 입건 전 조사(내사)에 착수했다"며 "신속하게 수사를 진행하겠다"고 말했다.

앞서 국세청은 지난 26일 '양도대금·사업소득 은닉, 호화생활 고액체납자 124명 현장수색' 보도자료를 내고 총 81억원의 체납액을 징수했다고 홍보했다. 그런데 이 과정에서 체납자가 보유하고 있던 코인 개인지갑 저장용 USB 사진에 마스터키 역할을 하는 '니모닉'을 노출했다.

이 같은 사실은 전날 조재우 한성대 블록체인연구소 소장(교수)가 소셜미디어를 통해 "국세청에서 보도자료로 유출(공개)한 니모닉에서 PRTG 토큰 400만개, 약 480만달러어치(약 69억원)가 탈취된 것을 확인했다"고 밝히면서 알려졌다.

국세청은 문제의 가상자산이 체납자에 의해 탈취된 것인지, 아니면 노출된 코드를 통해 제3자에 의해 탈취됐는지 여부를 파악 중이다. 경찰에 수사에 착수한 만큼 파악에 나설 것으로 보인다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>