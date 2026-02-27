美격차 벌리는 亞증시 "코스피, 올해 세계 최고 수익률"

1998년 'MSCI 아태지수' 출범 이래

최고 수익률 기록…韓증시가 선두

AI 공포 눌린 美증시와 대조

2월 아시아 증시가 1998년 지수 산출 이후 최고 성과를 앞두고 있다고 미국 블룸버그통신이 27일(현지시간) 보도했다. 특히 한국의 코스피지수가 연초 이후 세계 증시에서 선두를 달리며 아시아 상승랠리를 주도하고 있다는 분석이다.

MSCI 아시아태평양 지수(MSCI Asia Pacific Index)가 이달 약 7% 상승해 이 지수가 개발된 1998년 이후 가장 높은 수익률을 기록했다. 이는 미국 대표지수인 S&P 500 지수 수익률을 3개월 연속 앞설 것으로 예상됐다.

아시아 중에서도 단연 한국 성과가 두드러졌다. 코스피지수는 이달 약 20% 상승해 최고 수익률을 올렸다. 지수는 연초 이후 약 49% 급등해 세계 주가지수 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다.

KCM트레이드의 팀 워터러 애널리스트는 "올해 아시아 증시가 미국 주요 지수의 제한적인 상승세와 대비되며 주목받고 있다"며 "글로벌 자금이 계속 이 지역의 기술주로 이동하는 모습을 보고 있다"고 말했다.

실제 투자자들이 AI 인프라 확장을 뒷받침하는 아시아 기업들로 몰리면서 아시아 증시가 미국과 유럽의 주요 주가지수 수익을 앞질렀다. 블룸버그통신은 투자자들이 이들 기업을 공급망을 위한 '삽과 곡괭이'로 여겼다고 빗댔다.

이는 박스권에 갇혀 횡보하는 미 증시 상황과 대조된다. 뉴욕증시에서는 AI 기술의 파괴적 혁신 우려가 여러 업종의 주가를 뒤흔들고 있다. 소프트웨어(SW)부터 화물·운송·부동산기업에 이르기까지 다수 기업들의 산업 생태계가 붕괴될 것이란 공포가 주가를 짓눌렀다. 이들 기업에 돈을 빌려주거나 투자했다는 이유로 사모펀드업계 일부 기업들도 연쇄적으로 관련 리스크에 노출됐다.

씨티그룹은 세계 최대 자산운용사들이 공개한 전망을 검토한 결과, 이들 펀드가 아시아, 남미, 유럽·중동·아프리카 전반의 시장에서 매수 포지션을 확대했음을 확인했다고 블룸버그통신은는 전했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



