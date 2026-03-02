[칩톡]"삼성·SK 인재 모십니다"… 퀄컴이 한국서 D램 설계판 키우는 이유

'메모리 센트릭' 컴퓨팅 설계 인력 채용

PC·차량 온디바이스 AI 겨냥

"韓 역량 인정, 팹리스 인력 쟁탈전 본격화"

글로벌 반도체 설계 전문 기업인 퀄컴이 한국에서 차세대 메모리 반도체인 '3차원(3D) D램' 설계 인력 채용에 나섰다. 온디바이스 인공지능(AI) 시대를 대비한 메모리 병목 해소 전략이라는 해석이 나온다. 전문가들은 퀄컴을 시작으로 다른 글로벌 팹리스(반도체 설계) 업체들도 한국에서 메모리 전문 인력 채용을 확대할 것으로 전망했다.

2일 반도체 업계에 따르면 퀄컴 코리아는 최근 3D D램 아키텍트를 포함한 주문형 반도체(ASIC) 엔지니어 경력직 채용 공고를 냈다. 퀄컴은 "3D D램 구조 평가와 최적화를 담당하고, 데이터센터, 모바일, 컴퓨팅, 확장현실(XR)을 위한 '메모리 센트릭(Memory-centric)' 컴퓨팅을 위한 설계 인력을 원한다"고 밝혔다.

3D D램은 평면으로 배열된 기억 소자(셀)를 아파트처럼 수직으로 쌓아 올린 차세대 제품이다. 기존 방식보다 용량을 획기적으로 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 연산 장치(프로세서)와의 거리를 좁혀 데이터 처리 속도를 극대화할 수 있다.

특히 퀄컴은 이번 채용에서 2.5D 및 3D 패키징 경력을 강조했다. 이는 3D D램을 단순 용량 확장용으로 쓰는 것을 넘어 프로세서 주변에 배치하거나 바로 위에 쌓는 첨단 패키징 기술까지 준비 중임을 시사한다.

전문가들은 퀄컴의 이번 채용이 온디바이스 AI 시대를 대비한 선제적 움직임으로 분석했다. 온디바이스 AI는 클라우드 서버가 아닌 스마트폰, PC, 자동차 등 기기 자체에서 AI 연산을 처리하는 기술이다. 데이터센터용 AI 칩과 달리 전력 효율과 소형화가 핵심이다. 김용석 성균관대 전자전기공학부 교수는 "퀄컴은 온디바이스 AI 분야에 집중하면서 향후 AI 고성능화에 따른 메모리 병목 해결을 준비하는 것으로 보인다"며 "모바일향 HBM이 핵심으로, PC와 자동차용 AI 반도체에 적용될 가능성이 높다"고 설명했다. 이어 "AI 학습에서 추론으로의 전환에 대비한 움직임으로 봐야 한다"고 덧붙였다.

이와 함께 퀄컴이 한국에서 3D D램 전문가를 채용하는 것은 국내 메모리 기술 인력의 우수성을 인정하는 것이라는 분석이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전 세계 D램 시장의 70% 이상을 점유하고 있다. 두 회사는 차세대 메모리 기술 개발에서도 선두를 달리고 있어, 이들 기업에서 경험을 쌓은 인력은 글로벌 팹리스 업체들에게 매력적인 채용 대상이라는 설명이다. 이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 "메모리는 한국이 압도적으로 앞서 있고, 현지에서 그런 경험을 한 엔지니어가 설계를 해준다면 퀄컴 입장에서 최상의 선택"이라고 말했다.

