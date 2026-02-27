쿠팡-韓정부 건설적 해결책 필요…"김범석, 국회 찾아 사과해야"

전 美상공회의소 부회장

"한국과 쿠팡, 서로에게 필요한 존재"

지난해 '쿠팡 개인정보 유출 사태'와 관련해 한국 정부와 쿠팡이 건설적인 해결책을 찾아야 한다는 미국 컨설턴트의 제언이 나왔다. 특히 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 논란 직후 국회를 찾아 책임지는 모습을 보여야 했다고 지적했다. 김 의장은 이날 쿠팡의 4분기 및 연간 실적 콘퍼런스콜에서 "고객 기대에 부응하지 못했다"며 최초로 공식석상에서 고개를 숙였다.

태미 오버비 컨설팅사 DGA그룹 파트너는 26일(현지시간) 워싱턴DC에서 아시아정책연구소(NBR)가 주최한 '한미 기술·무역 관계의 변화 양상' 주제 세미나에서 "한국에는 쿠팡이 필요하고, 쿠팡에는 한국이 필요하다"며 이같이 밝혔다.

미 상공회의소 아시아 담당 부회장을 지낸 오버비는 "쿠팡 매출의 약 90%가 한국에서 발생하고, 한국 국민 3300만명이 쿠팡을 이용하고 있으며, 많은 중소기업이 쿠팡을 통해 5100만 소비자에게 접근하고 있다"고 말했다. 그러면서 한국 정부와 쿠팡이 서로에게 필요한 "공생 관계"라면서 "서로 대화를 시작하고 건설적인 해결책을 찾아야 한다"고 강조했다.

오버비 전 부회장은 "한국 정부가 한 기업에 대해 이렇게 빠르고 전면적으로 대응하는 모습을 본 적이 없다"며 쿠팡의 고객 데이터 유출 사건 이후 한국 정부의 대응이 이례적이었다고 주장했다. 이어 "지금 미국 의회와 행정부, 언론, 미국 국민들은 이제 쿠팡이 무엇인지 알게 됐다"며 "그 인식은 '한국 정부가 쿠팡을 공정하게 대우하지 않는 것 같다'는 방향으로 형성돼 있다"고 말했다.

오버비 전 부회장은 자신이 컨설팅하는 기업 중 한 곳이 쿠팡이라고 밝힌 뒤 "쿠팡 측에서는 듣고 싶지 않겠지만, 내 개인적 의견으로는 쿠팡 창업자인 김범석 (쿠팡Inc) 의장이 (한국) 국회 출석 요구를 무시한 것이 실수였다고 생각한다"고 지적했다. 그러면서 이재용 삼성전자 회장이나 최태원 SK 회장이 국민적 논란이 생겼을 때 국회에 출석해 사과했던 것처럼 "김 의장이 국회에 가서 사과해야 한다"고 말했다.

이날 세미나에서 나이절 코리 아시아정책연구소 연구원(비상근 펠로)은 한국 정부의 규제 조치가 쿠팡에 국한된 문제가 아니라며 한국 정부가 미국과의 무역 협상 과정에서 디지털 분야 등의 비관세 장벽 문제 해결에 집중해야 한다는 제언을 내놨다. 그는 "현 상황에서 주목할 점은 트럼프 행정부와 미 무역대표부(USTR)가 한국 정부에 디지털 비관세 장벽이 최우선 과제라는 점을 분명히 했다는 것"이라고 짚었다.

그 후 "트럼프 행정부는 현재 진행 중인 무역 협상에서 이 문제가 해결되길 기대하고 있으며, 조치가 없을 경우 행동에 나설 것"이라면서 그 방식은 무역법 301조가 될 가능성이 크다고 전망했다. 무역법 301조는 미 무역대표부(USTR) 불공정 무역관행 조사에 근거해 상대국에 관세를 부과할 수 있는 법적 근거다. 코리 연구원은 지난달 13일 해외 디지털 규제 동향 관련 미 하원 청문회에 전문가 자격으로 참석한 바 있다.

이 가운데 김 의장은 이날(오후 5시30분·한국시간 27일 오전 7시30분) 쿠팡의 4분기 및 연간 실적 발표 콘퍼런스콜에서 지난해 말 발생한 개인정보 유출 사태에 대해 처음 사과했다. 김 의장이 공식 석상에서 육성으로 사과 입장을 발표한 것은 이번이 처음이다. 그는 "고객의 기대에 부응하지 못했다. 이번 일로 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 사과의 말씀을 드린다"며 고개를 숙였다.

뉴욕증시에 상장된 쿠팡 모회사 쿠팡Inc 주가(클래스A 기준)는 이날 1.91% 오른 18.71달러로 장을 마감했으며, 이후 시간외 거래서 0.034% 추가 하락했다. 실적 발표 직후 주가는 급락해 한때 주당 18달러를 밑돌기도 했으나 컨퍼런스콜이 진행되자 반등하며 낙폭을 줄였다.





