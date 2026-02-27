국립부경대, ‘첨단산업 인재양성 부트캠프’ AI 분야 선정

5년간 76억 6000만원 투입



해양 특화 AI 융합인재 양성

국립부경대학교(총장 배상훈)가 교육부와 한국산업기술진흥원이 주관하는 '2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업' 인공지능 분야에 선정됐다.

이 사업은 대학과 기업이 공동으로 단기 집중형 교육과정을 운영해 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 인재를 양성하는 정부 재정지원 사업이다.

국립부경대는 향후 5년간 국고 71억 2000만원, 시비 3억 6000만원, 자체 대응자금 1억 8000만원 등 총 76억 6000만원을 지원받아 AI 기반 융합 인재 양성 체계를 구축한다.

이에 따라 2026학년도 1학기부터 '인공지능 부트캠프 융합전공'을 신설한다. 주관 전공인 빅데이터융합전공(사업책임자 노맹석 교수)을 중심으로 응용수학, 어업, 양식, 수산자원, 해양학 등 해양수산 분야 전공이 참여해 AI와 해양 특화 산업을 결합한 실무 중심 교육과정을 운영한다. 학생들은 부전공·복수전공과 중·고급 마이크로 디그리 과정을 통해 단계적으로 역량을 강화하게 된다.

이번 부트캠프에는 동원산업, 신라교역 등 20개 기업이 참여해 교육과정 설계, 프로젝트 멘토링, 현장실습 등에 협력한다. 기업 수요 기반 과제 학습을 통해 산업 적합성과 취업 연계를 강화할 계획이다.

이와 함께 GPU 기반 실습 환경을 확충하고 계절학기 몰입형 교육을 운영해 프로젝트 수행 역량을 높인다. 중·고급 과정 수료생에게는 장학 지원과 취업 프로그램을 연계해 실질적인 진로 지원도 제공한다.

국립부경대는 이번 사업을 '해양수도 부산 특화 AI 인재 양성' 전략과 연계해 스마트 수산, 해양 빅데이터, 자율운항·지능형 해양 관측 등 해양 특화 융합 분야 인재를 양성하고 지역 산업 수요에 부합하는 고급 인재를 공급할 방침이다.

배상훈 총장은 "이번 선정은 부경대의 AI 교육·연구 역량과 산업 협력 기반이 인정받은 결과"라며 "실전 중심 교육을 고도화해 해양수도 부산에서 해양수산 분야의 첨단화 혁신과 청년 일자리 창출에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



