볼보 EX30, 가격 낮추니 1주일 만에 1000대 팔렸다

3040세대 계약 비중 60% 달해… 젊은 여성 고객 수요 두드러져

수입 프리미엄 전기차 시장의 진입 장벽을 낮춘 볼보자동차의 공격적인 가격 정책이 실질적인 성과로 이어지고 있다.

볼보자동차코리아는 순수 전기 SUV 'EX30'의 가격 인하를 발표한 이후 1주일 만에 신규 계약 1000대를 돌파했다고 27일 밝혔다. 이번 성과는 치열해지는 전기차 시장 상황 속에서도 EX30의 상품성과 가격 전략이 시장에서 인정받은 결과로 풀이된다.

앞서 볼보자동차코리아는 수입 프리미엄 전기차의 문턱을 낮추기 위해 EX30과 EX30 크로스컨트리(CC)의 판매 가격을 트림별로 최대 761만원 인하했다. 이에 따라 EX30의 판매 가격은 친환경차 세제혜택을 적용한 기준으로 Core 트림 3991만원, Ultra 트림 4479만원, EX30CC Ultra 트림 4812만원으로 조정됐다

계약 데이터를 분석한 결과 3040세대가 전체 계약의 약 60%를 차지하며 흥행을 주도했다. 특히 30대에서는 여성 고객 비중이 상대적으로 높게 나타나 젊은 층의 라이프스타일을 효과적으로 공략했음을 보여줬다. 트림별로는 전체의 약 5%가 엔트리 모델인 Core 트림을 선택했으며 회사 측은 향후 물량 확보를 통해 선택지를 넓힐 계획이다.

브랜드 로열티 강화를 위한 고객 케어 프로그램도 확대한다. EX30을 기존 가격으로 출고한 고객을 대상으로 '1년·2만km 워런티 연장' 혜택을 추가 제공하기로 했다. 이에 따라 기존 5년·10만km 보증은 6년·12만km로 확대되며 이미 6년 보증을 제공받은 고객은 최대 7년·14만km까지 보증 기간이 늘어난다.

볼보자동차코리아 관계자는 "이번 성과는 EX30의 상품성과 글로벌 가격 전략이 국내 소비자의 수요와 부합한 결과"라며 "앞으로도 스웨디시 럭셔리의 가치를 전달하고 구매 이후의 경험까지 책임지는 프리미엄 서비스를 강화하겠다"고 말했다.





