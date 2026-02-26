아기 3명 목숨 앗아간 '식중독 분유'…원인은 '중국산 원료'

EU "오염 원인 중국산 오일 확인"

프랑스서 리콜 제품 섭취 영아 사망

중국산 원료 수입 시 인증서 의무화

유럽에서 유아 3명이 숨진 분유 오염 사태의 원인이 중국산 원료로 지목되면서, 유럽연합(EU)이 해당 성분에 대한 수입 통제를 대폭 강화하기로 했다.

25일(현지시간) AFP통신에 따르면 EU는 분유 원료로 쓰인 아라키돈산(ARA· arachidonic acid) 오일이 세레울라이드 독소에 오염된 것으로 확인됨에 따라 관련 제품에 대한 검역 절차를 강화했다. 세레울라이드는 구토와 설사 등을 유발하는 식중독 독소다.

이번 사태는 지난해 12월 처음 확인됐다. 해당 성분이 포함된 분유에서 세레울라이드 독소가 검출되면서 네슬레와 다논, 락탈리스 등 유럽 주요 식품기업들이 일부 EU 회원국을 포함해 전 세계 약 60개국에서 제품을 회수했다. 지금까지 파악된 사망 유아 3명은 프랑스에서 리콜된 분유를 섭취한 것으로 파악됐다.

문제가 된 아라키돈산 오일은 유아용 분유 제조 과정에서 첨가되는 원료다. 아라키돈산은 오메가-6 계열 지방산으로 모유에 자연적으로 존재하는 성분이어서, 분유를 모유 성분에 가깝게 만들기 위해 오일 형태로 가공해 사용된다.

EU 집행위원회는 중국산 아라키돈산 오일이 오염의 원인으로 확인됐다고 밝혔다. 다만 EU는 특정 기업명을 공식 발표하지 않았다. 업계에서는 중국 업체 '카비오 바이오테크'가 해당 원료 공급처로 지목돼 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

이에 따라 EU는 중국에서 수입되는 아라키돈산 오일에 대해 세레울라이드 독소가 검출되지 않았다는 공식 인증서를 제출해야만 통관을 허용하기로 했다. 또한 이미 중국에서 출발해 유럽으로 향하고 있는 선적 물량을 고려해, 향후 2개월간 EU 도착 물량의 절반을 대상으로 물리적 검사를 실시할 방침이다. 다만 EU 기관 두 곳은 현재 유럽 내 세레울라이드 독소 노출 가능성은 낮은 수준이라고 평가했다.

한편 이달 초 중국 외교부 공보 담당자는 해당 사안과 관련한 질문에 대해 "중국 정부는 식품 안전을 매우 진지한 문제로 보고 있으며, 소비자들의 정당한 권익을 보호하기 위해 강력한 조치들을 지속해서 취할 것"이라고 밝혔다.





