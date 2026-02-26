[포토] 'TK 통합법' 논의 마치고 나서는 송언석

송언석 국민의힘 원내대표가 26일 국회에서 국민의힘 대구·경북 의원들과 대구·경북 통합 특별법안 논의를 한 뒤 이동하고 있다.







