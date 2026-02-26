넥사다이내믹스, OLED 8.6세대 본딩 장비 누적 1000대 납품

디스플레이 업계가 8.6세대 IT OLED 투자로 다시 한 번 '장비 슈퍼사이클' 문을 여는 가운데 코스닥 상장사 넥사다이내믹스 넥사다이내믹스 351320 | 코스닥 증권정보 현재가 1,274 전일대비 106 등락률 -7.68% 거래량 182,221 전일가 1,380 2026.02.26 11:38 기준 관련기사 넥사다이내믹스 "올해는 수익 내실화 원년, 전문경영인 체제로 퀀텀 점프"넥사다이내믹스, 'K브랜디드 엔터&커머스' 신사업 채비…주총서 이사 선임·정관 변경넥사다이내믹스, 'K브랜디드 엔터테인먼트&커머스' 전면에 전 종목 시세 보기 close 가 본딩(Bonding) 장비 국내 1위 납품 역량을 앞세워 시장 공략 정조준에 나섰다고 26일 밝혔다.

업계는 삼성디스플레이와 BOE 등 주요 패널사의 투자 확대, 온디바이스 AI 확산에 따른 고성능 패널 수요 급증으로 검사·공정 장비 기업들의 체력이 재평가되는 국면에 들어섰다.

특히 IT용 OLED는 패널 대형화·고해상도화가 동시에 진행되면서 공정 난이도가 급상승했고 그 결과 미세 정렬·압착·부착을 '미크론(㎛) 단위'로 제어하는 본딩 장비의 중요성이 수직 상승하고 있다.

넥사다이내믹스는 2004년 설립 이후 정밀 제어 분야에 집중해온 결과, 창립 이래 누적 납품 1000대를 돌파했다고 밝혔다. 단순한 판매량이 아니라 양산 신뢰·현장 검증·공정 표준에 가까운 레퍼런스가 쌓였다는 의미라는 게 회사 측 설명이다.

본딩 장비는 디스플레이 모듈 공정의 핵심 설비다. 패널에 영상 신호를 전달하는 구동 회로나 연성회로기판(FPCB)을 정밀하게 압착·부착하는 공정이다. 단자 간격이 좁아질수록, 온도·압력·미세 오차 허용 범위가 줄어들수록, 공정 수율은 장비의 정밀 제어 능력에 의해 결정된다.

넥사다이내믹스는 초정밀 얼라이먼트(Alignment) 기술을 전면에 내세우며 고객사의 생산 수율 극대화 솔루션을 제공하고 있다고 강조했다. 넥사다이내믹스는 LG디스플레이, TCL CSOT, BOE, 샤프(Sharp), 폭스콘(Foxconn), 티안마(Tianma), HKC 등 글로벌 디스플레이 톱티어 고객사들과 협력 관계를 유지하고 있다고 밝혔다.

넥사다이내믹스는 디스플레이 장비에서 축적한 정밀 제어 기술을 기반으로 글로벌 완성차 생산 허브에 물류 자동화 시스템을 공급하고, 오스템임플란트 자동화 설비 레퍼런스를 확보하는 등 이차전지·의료 자동화 분야에서도 성과를 내고 있다고 전했다.

회사 관계자는 "최근 장비주 강세는 결국 기술력과 수주 실적으로 귀결된다"며 "넥사는 24년간 1000대 공급으로 증명한 본딩 초격차 역량을 바탕으로 8.6세대 OLED 투자 사이클에서 실적 퀀텀점프를 만들어낼 것"이라고 밝혔다.

한편 넥사다이내믹스는 자본 확충을 통한 재무 구조 개선을 내세우는 동시에, 글로벌 콘텐츠 커머스 등 신규 사업과의 시너지까지 더해 기업가치 재평가를 추진한다는 전략도 함께 제시했다.





