한화운용 'PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브', 순자산 1000억 돌파

기초지수 대비 약 25%P 초과 성과

'CES 2026' 직전 현대차그룹 편입

한화자산운용은 ' PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | 코스피 증권정보 현재가 22,265 전일대비 275 등락률 +1.25% 거래량 53,585 전일가 21,990 2026.02.26 09:15 기준 전 종목 시세 보기 close ' 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 1000억원을 돌파했다고 26일 밝혔다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 ETF는 25일 장 마감 기준 순자산총액 1089억원을 기록했다. 24일 NAV(순자산가치) 기준 기간별 수익률은 연초 이후 17.9%, 3개월 38.2%, 6개월 78.8%다.

액티브 운용이 빛을 발했다. PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브는 국내 상장된 휴머노이드 로봇 ETF 중 유일한 액티브형이다. 로봇 산업은 아직 성장 초기이므로 신규 종목 발굴, IPO(기업공개) 기업 즉각 편입, 경쟁 우위 변화에 따른 비중 조절 등 액티브 운용으로 초과 성과를 낼 수 있는 여지가 매우 크다.

지난해 4월 15일 상장 이후 수익률은 111.3%로, 액티브 운용을 통해 기초지수(86.2%) 대비 약 25%포인트 초과 성과를 냈다. 이는 같은 날 동시 상장한 휴머노이드 로봇 테마의 유사 상품 중에서도 가장 높은 수익률이다.

특히 세계 최대 IT·가전 박람회 '2026 CES' 직전인 지난해 12월부터 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 570,000 전일대비 2,000 등락률 -0.35% 거래량 502,067 전일가 572,000 2026.02.26 09:15 기준 관련기사 "재용이 형은 좋겠네" 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파정의선, 아산 정주영 25주기 추모 음악회서 "사람 위한 혁신 정신 이어나갈 것"코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 전 종목 시세 보기 close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 497,000 전일대비 27,500 등락률 +5.86% 거래량 214,954 전일가 469,500 2026.02.26 09:15 기준 관련기사 '멸종위기' 노란목도리담비 포착…현대모비스 생태계 복원 결실외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감현대모비스, 협력사와 '원팀' 선언… "미래 모빌리티 경쟁력 강화" 전 종목 시세 보기 close , 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 283,000 전일대비 2,500 등락률 +0.89% 거래량 92,827 전일가 280,500 2026.02.26 09:15 기준 관련기사 [주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 현대글로비스, AI 기반 선박 적재 기술 도입…"효율·안전성 제고"현대글로비스, 'K-뷰티' 글로벌 진출 돕는다 전 종목 시세 보기 close 등 현대차그룹 기업들을 선제적으로 편입해 펀드의 성과를 크게 향상시켰다. 현대차의 로봇 계열사인 보스톤다이내믹스가 2026 CES에서 공개한 휴머노이드 로봇 '아틀라스'는 현대차 등 휴머노이드 로봇 관련 기업들의 주가를 대폭 끌어올린 바 있다.

박찬우 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 매니저는 "휴머노이드 로봇 산업은 이제 막 개화기에 진입한 만큼, 산업 트렌드가 매우 빠르게 변하기 때문에 급변하는 산업 트렌드를 적시에 반영하는 것이 중요하다"며 "이번 CES 2026을 현대차를 필두로 한 로봇 섹터의 밸류에이션 재평가 분기점으로 판단해 포트폴리오에 반영한 것이 좋은 성과로 이어졌다"고 설명했다.

휴머노이드 로봇 산업 전반에 폭넓게 투자한다는 것도 강점이다. 테슬라(미국)와 레인보우로보틱스(한국)로 대표되는 휴머노이드 로봇 선두 기업뿐만 아니라 액추에이터, 센서 등 각국의 핵심 소부장 기업도 약 비중으로 70% 담고 있다. 대표적인 종목은 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 288,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 90,159 전일가 288,000 2026.02.26 09:15 기준 관련기사 NH-Amundi운용, HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF 상장코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close (한국), 텔레다인(미국), 니덱(일본), 나브테스코(일본) 등이다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "휴머노이드 로봇은 액추에이터, 센서 등 핵심 부품이 로봇 원가의 약 66%를 차지하기 때문에, 소부장 기업들을 편입해 초과 성과를 많이 낼 수 있는 영역"이라며 "개인이 직접 발굴하기가 쉽지 않은 글로벌 각국의 핵심 소부장 종목만을 선별해 담고 있다는 점이 앞으로의 성과에도 크게 기여할 것"이라고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>