현대글로비스, 중소 물류기업 AI 전문가 양성 지원

대중소상생아카데미 운영기관 선정

현대글로비스 현대글로비스 close 증권정보 086280 KOSPI 현재가 213,500 전일대비 6,000 등락률 +2.89% 거래량 19,456 전일가 207,500 2026.04.01 09:13 기준 관련기사 이규복 현대글로비스 대표 "AI 로보틱스 생태계 내 실행력 뒷받침 할 것" 현대글로비스, 글로벌 브레이크벌크 물류 시장 공략…포트폴리오 다각화 현대글로비스, CDP '탄소경영 섹터 아너스' 수상…업계 최다 전 종목 시세 보기 가 중소 물류기업 재직자 대상 인공지능(AI) 기반 물류 전문가 양성 교육 사업을 실시한다.

현대글로비스는 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 '2026년 대중소상생아카데미' 운영기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다. 대기업이 보유한 전문성과 현장 경험을 교육 프로그램으로 전환해 중소기업 재직자의 직무 역량 강화를 지원하는 정부 지원 사업이다.

글로비스는 중소기업의 경쟁력 강화를 돕기 위해 AI와 물류산업 디지털 전환(DX)을 핵심 교육 주제로, 현장 적용이 가능한 AI 활용 노하우를 공유하고 자생력 강화를 지원할 계획이다. 기업 교육 전문기업인 멀티캠퍼스를 수행기관으로 선정하고 교육 과정을 설계했다.

교육 프로그램은 ▲디지털전환과 운송 산업 기초 ▲물류 AI데이터 분석 및 모델링 ▲AI기반 업무자동화 의사결정 실습 등으로 구성된다. 4월 1차수 교육을 시작으로 12월까지 총 8차, 240명을 모집할 예정이다.

대상은 현대글로비스 협력사 재직자로 교육 운영 상황에 따라 물류산업진흥재단 회원사까지 확대될 계획이다. 모든 과정은 전액 국비 지원으로 운영될 예정이다.

AD

이번 교육 사업은 현대글로비스가 추진한 상생 활동의 연장선상에서 마련됐다. 현대글로비스는 2019년 국내 물류기업 최초로 협력사 협의체인 협력회를 구성한 후 중소기업의 경쟁력 강화를 지원하며 상생 문화를 발전시켜 나가고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>