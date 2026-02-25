"평생 쓸돈 있어도 은퇴 안 해"…파이어족 꿈꾸던 직장인 인식 달라졌다

1022명 조사…64% "일 이어가겠다"

조기 은퇴보다 '지속 가능한 일'

전문성·성장 중시 경향 뚜렷

경제적 자유를 이루더라도 곧바로 은퇴하기보다는 일을 이어가겠다는 직장인이 더 많다는 조사 결과가 나왔다. 한때 '파이어족'이 직장인의 꿈처럼 여겨졌지만 최근에는 '지속 가능한 일'을 택하겠다는 인식이 확산하는 모습이다.

서울 종로구 세종로 네거리를 직장인들이 걷고 있다.

비즈니스 네트워크 서비스 '리멤버'를 운영하는 리멤버앤컴퍼니는 직장인 1022명을 대상으로 진행한 '직장인 성공 인식 조사' 결과를 25일 발표했다. 결과를 보면, '성공이란 무엇인가'라는 질문에 응답자의 46.8%가 '경제적 자유(압도적 부의 축적)'를 1순위로 꼽았다.

"평생 쓸 돈이 생긴다면 어떻게 하겠느냐"(복수 응답)는 질문에는 응답자 가운데 64.3%는 경제적 자유 이후에도 일을 지속하겠다고 했다. '완전한 은퇴'를 택한 비율은 35.7%에 그쳤다. 일을 하겠다는 이 가운데서는 구체적 현업을 계속하겠다는 응답이 39.0%로 가장 많았다. 창업 등 새로운 도전(24.3%), 사회적 기여 활동(26.7%) 등 형태는 달라도 일을 이어가겠다는 의견이 많았다.

직장 생활에서 느끼는 결핍 요인을 묻는 말에는 경제적 보상 외의 요소를 더 중시하는 경향이 나타났다. 보상(33.1%)에 대한 불만이 가장 높았지만, 성장(20.5%), 일의 의미(16.6%), 기회(15.4%) 등 '일의 본질적 가치'와 관련된 응답을 합하면 52.5%로 금전적 보상 비율을 웃돌았다.

직장인들이 그리고 있는 '커리어 하이(최전성기)'의 모습은 조직 내 지위보다 개인의 전문성에 무게가 실리는 경향을 보였다. 임원이나 경영진 등 '비즈니스 리더'를 꼽은 비율은 20.4%에 그쳤다. 반면 내가 좋아하는 일을 직업으로 삼는 '덕업일치'(24.0%), 압도적 실력을 갖춘 '독보적 권위자'(23.9%), 자율성을 확보한 '인디펜던트 워커'(19.1%) 등 전문성과 자율성을 강조한 응답을 고른 이가 많았다.

'직장 생활에서 얻고 싶은 기회'로는 직무 전문성 심화(37.8%)가 가장 많이 꼽혔다. 승진 등 리더십 발휘(17.7%)보다 개인 경쟁력 강화에 더 높은 우선순위를 둔 결과다. 리멤버 관계자는 "요즘 직장인들에게 일은 경제적 수단을 넘어 자신의 정체성을 확인하고 삶의 밀도를 높이는 '성장의 무대'임을 확인할 수 있었다"고 전했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



