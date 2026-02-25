본문 바로가기
부산시교육청, 24시간 민원 챗봇 ‘알리도’ 기능 고도화

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.25 12:20

지식 시나리오 258개로 확대… 모바일서 콜센터 연계까지

부산시교육청(교육감 김석준)은 24시간 민원 상담 챗봇 '알리도'의 주요 기능을 고도화해 민원 상담 대응 체계를 한층 강화했다.


'알리도'는 민원인이 자주 묻는 질문을 바탕으로 한 시나리오 기반 챗봇이다. 2023년 4월 개통 당시 55개의 지식 시나리오로 서비스를 시작했으며, 민원 수요를 반영해 지속적으로 확대해 왔다. 2025년 말 기준 지식 시나리오는 총 258개로 늘어났다.

이번 고도화는 최근 민원 동향을 반영해 상담 범위를 넓히고 응답 정확도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 올해 신규 지식 시나리오 추가 건수는 지난해 60건의 두 배 수준인 120건으로 확대했다. 이를 통해 보다 다양한 민원에 대해 신속한 답변이 가능해졌다는 설명이다.


모바일 환경에서는 챗봇 상담 중 추가 안내가 필요한 경우 콜센터 전화 상담으로 바로 연결할 수 있도록 기능을 개선했다. 민원인은 상황에 따라 챗봇과 전화 상담 중 원하는 방식을 선택해 이용할 수 있다.


또 최근 상담 통계를 분석해 시기별·상황별 주요 민원 정보를 챗봇 내 공지사항에 사전 등록, 부산 교육 관련 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

교육청은 시민 접근성을 높이기 위해 '알리도' 이용 방법과 주요 기능을 온라인 채널과 지하철 전동차 내 공익광고를 통해 안내하고 있다.


김석준 교육감은 "이번 기능 고도화를 통해 시민이 체감하는 민원 상담 만족도가 높아질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 민원인의 불편을 줄이고 신속하고 정확한 서비스 제공을 위해 지속적으로 제도를 개선해 나가겠다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
