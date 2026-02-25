본문 바로가기
[포토] 코스피, '꿈의 6천피 돌파'

강진형기자

입력2026.02.25 09:24

2026.02.25

[포토] 코스피, '꿈의 6천피 돌파'
코스피 지수가 장 초반 사상 처음으로 6천선을 돌파한 25일 서울 여의도 한국거래소에 국내 증시 지수가 표시돼 있다. 이날 20만원을 돌파한 삼성전자와 100만원을 돌파한 SK하이닉스 주가도 상승세를 나타내며 거래를 시작했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

