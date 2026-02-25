[포토] 코스피, '꿈의 6천피 돌파'

코스피 지수가 장 초반 사상 처음으로 6천선을 돌파한 25일 서울 여의도 한국거래소에 국내 증시 지수가 표시돼 있다. 이날 20만원을 돌파한 삼성전자와 100만원을 돌파한 SK하이닉스 주가도 상승세를 나타내며 거래를 시작했다.







