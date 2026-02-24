"진짜 람보르기니가 모시러 왔다"…김길리 '3억 슈퍼카' 타고 금의환향

공식 딜러사 람보르기니 서울

특별 의전 차량 '우루스' 제공

김길리 "연예인 체험하는 기분"

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 2관왕에 오르며 '람보르길리(람보르기니+김길리)'라는 별명을 입증한 김길리가 람보르기니 차량을 타고 금의환향했다.

2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 2관왕 김길리가 24일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국 뒤 스포츠카를 타고 공항을 출발하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일 오후 유승민 대한체육회장과 이수경 선수단장(대한빙상경기연맹 회장), 쇼트트랙, 스피드 스케이팅, 피겨 스케이팅, 봅슬레이, 컬링 대표팀 등 한국 선수단 본단은 인천국제공항을 통해 귀국했다.

특히 이날 계주 금메달에 이어 여자 1500m에서도 금메달을 획득해 대한민국 선수단 최우수선수(MVP)로 뽑힌 김길리는 람보르기니 코리아의 의전 서비스를 받으며 귀가해 눈길을 끌었다. 김길리는 입국장을 빠져나온 뒤 람보르기니의 슈퍼 스포츠유틸리티차(SUV) '우루스'를 타고 집으로 돌아갔다.

그는 귀국 후 취재진과 인터뷰에서 "많은 분이 환영해 주셔서 감사하다"며 "연예인 체험하는 기분"이라며 웃었다. 김길리는 "일요일 입촌 예정이어서 그때부터 다시 훈련을 시작할 것 같다"며 "열심히 준비해서 세계선수권대회까지 잘 마무리하겠다"고 밝혔다.

쇼트트랙 김길리의 별명은 '람보르길리'로 람보르기니의 슈퍼카처럼 빠른 스피드를 자랑하기 때문에 붙여진 별명이다. 김길리는 람보르기니 탑승에 앞서 "말도 안 되게 기쁘다. 내 이름이 덕분에 별명이 생겼고, 인연이 닿게 돼 너무 행복하다"며 "처음 타보는 차여서 어떨지 너무 궁금하다. 빨리 타보고 싶다"고 말했다.

김길리에게 제공된 차량은 최고 시속 300㎞의 고성능 슈퍼 SUV '우루스'였다. 우루스는 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 3.4초 만에 도달하는 폭발적인 가속 성능을 갖춘 모델로 알려져 있다. 국내 판매가는 약 3억2700만 원으로, 2024년 기준 람보르기니 전체 판매 1만687대 중 절반 이상을 차지했다. 람보르기니 코리아는 전문 운전기사를 배치해 공항에서 김길리 자택까지 편안하게 이동할 수 있는 '쇼퍼 서비스'를 제공할 예정이라고 한다.

김길리는 이번 밀라노 동계올림픽 여자 1000m에서 첫 올림픽 메달인 동메달을 딴 데 이어 여자 1500m, 여자 3000m 계주에서 잇달아 금메달을 획득했다. 공교롭게 별명 배경인 람보르기니가 본사를 두고 있는 이탈리아에서 2관왕을 달성한 셈이다.





