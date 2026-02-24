[속보]국회, 강선우 체포동의안 가결…찬성 164표
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]국회, 강선우 체포동의안 가결…찬성 164표
2026년 02월 24일(화)
[속보]국회, 강선우 체포동의안 가결…찬성 164표
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"도시가 불바다 됐다" 하루 60명 사망…월드컵 앞두고 '초비상'
"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사
"심부전이라더니"…사망한 병사 유골에서 발견된 '섬뜩한 물체'
"얼마나 예쁘길래"…日성매매 강요범, 잔혹 범행보다 외모가 더 화제
"S&P500지수 2년간 38% 하락"…'AI 충격' 보고서에 증시 '발칵'
"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다
"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법
"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문
전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'