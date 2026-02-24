BCG, 오픈AI와 맞손…기업 AI 전환 강력 지원

협업 체제 확대 개편…"실제 성과 맛볼 것"

보스턴컨설팅그룹(BCG)이 오픈AI와 손잡고 고객사가 전사적 규모로 AI 전환을 가속하도록 돕는 체제를 구축한다.

24일 BCG는 오픈AI와의 파트너십을 '프런티어 얼라이언스' 체제로 확대 개편한다고 발표했다.

이에 따라 BCG와 오픈AI는 인공지능(AI) 전략 수립부터 운영 모델 재설계, 산업별 워크플로우 최적화, 선도적인 AI 연구 및 제품 리소스를 결합한 통합 팀을 구성했다. 이를 통해 단순 기술 도입 수준을 넘어 측정 가능한 실제 사업 효과를 창출하는 전사적 AI 전환을 지원할 계획이다.

딜러 볼든 BCG 기능별 컨설팅 부문 글로벌 의장은 "이번 협업은 BCG의 산업·기능·기술 전문성과 오픈AI의 독보적인 연구 역량 및 제품 전문성을 결합해 AI 임팩트의 전사적 확산과 성과 창출을 획기적으로 가속할 것"이라고 말했다.

브래드 라이트캡 오픈AI 최고운영책임자(COO)는 "BCG의 기업 혁신 및 글로벌 실행 역량과 오픈AI의 연구·제품 리더십을 결합해 프런티어 AI의 기술적 가능성과 실제 기업의 에이전트 도입 사이에 간극을 해소하고, 현장 적용을 획기적으로 가속할 것"이라고 밝혔다.





