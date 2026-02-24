부산교통공사, 전력 사용 4.8% 줄였지만 전기요금은 19억 증가

3년 연속 에너지 감축 성공…원가연동제·요금 단가 인상에 부담 가중

부산교통공사가 2025년 전력 사용량을 전년 대비 4.8% 줄이며 3년 연속 감축에 성공했지만, 전기요금은 오히려 증가한 것으로 나타났다.

공사는 지난해 고강도 에너지 절감 정책을 추진한 결과 전년 대비 1만5773MWh를 감축, 총 전력 사용량 31만4347MWh를 기록했다고 전했다. 이에 따른 비용 절감 효과는 약 35억원으로 집계됐다.

부문별로는 전동차 전력 사용량이 18만2214MWh로 전년보다 7622MWh 감소했고, 역사 전력 사용량도 13만2133MWh로 8151MWh 줄었다. 공사는 2023년부터 3년 연속 전력 사용량 감소세를 이어가고 있다.

이번 성과는 △탄소중립 복합형 에너지 절약 사업 △스마트 환기설비 운용시스템 운영 △피크 전력 제어시스템 구축 △신형 전동차 도입에 따른 고효율 주행시스템 구축 등 전사적 절감 노력의 결과로 분석된다.

그러나 2025년 연간 전기요금은 약 697억3000만원으로 전년 대비 19억5000만원(2.9%) 증가했다. 2021년 도입된 원가연동형 전기요금제 영향으로 단가가 지속 상승한 데 따른 것이다. 가장 최근 산업용(을) 전기요금 단가는 2024년 10월 1kWh당 165.8원에서 182.7원으로 10.2% 인상됐다.

도시철도 운영기관은 전력 사용을 탄력적으로 조정하기 어려운 구조적 한계도 안고 있다. 산업용(을) 전기요금제는 최대수요전력(피크 전력)에 따라 계절·시간대별 차등 요금을 부과하는데, 도시철도는 출퇴근 시간대와 대형 행사 기간에 수요가 집중된다. 안전 운행을 위해 상시 전력 공급이 필수라는 점도 부담 요인이다.

이에 부산교통공사를 포함한 전국 15개 철도 운영기관은 2024년 협의체를 구성하고 전기요금 제도 개선을 공동 건의하고 있다. 철도 운행의 공공성과 특수성을 반영한 '철도 전용 전기요금제' 도입이 필요하다는 입장이다.

이병진 사장은 "전사적 에너지 절감 노력에도 불구하고 전기요금 인상으로 재정 부담이 커지고 있다"며 "교통복지 서비스를 제공하는 도시철도의 특성을 반영한 합리적 전기요금 체계 마련이 필요하다"고 말했다.

