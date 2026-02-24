코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세

코스닥은 보합세

코스피가 변동성이 확대되며 장중 하락세로 돌아섰다. 코스닥은 보합세다.

24일 오전9시24분 기준 코스피는 전일 대비 0.9% 하락한 5794.04에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인이 3886억원 순매도하고 있는 반면, 개인과 기관은 각각 859억원, 3172억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 853억원, 2177억원을 순매도하고 있는 반면 개인은 3125억원을 순매수하고 있다.

업종별로도 내린 업종이 더 많다. 증권업종이 6.46% 빠지고 있고 금융 －3.28%, 보험 －3.99%, 통신 －2.15%, 운송장비·부품 －2.36% 등이 약세다. 반면 금속업종은 1.61% 상승했고 제약 0.71%, 화학 0.18%, 전기·전자 0.02% 등은 강세다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 약세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 194,800 전일대비 1,800 등락률 +0.93% 거래량 7,618,032 전일가 193,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 상단 7000선 제시…이익 증가가 지수 상승 동력"1600억 국고 유출 막았다"…정부, 엘리엇 중재판정 불복소송 승소(상보)코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 976,000 전일대비 25,000 등락률 +2.63% 거래량 1,057,528 전일가 951,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 상단 7000선 제시…이익 증가가 지수 상승 동력코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 부담 없이...같은 기회를 더 크게 전 종목 시세 보기 close 는 보합권에서 움직이고 있고 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 515,000 전일대비 8,000 등락률 -1.53% 거래량 545,912 전일가 523,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 상단 7000선 제시…이익 증가가 지수 상승 동력정의선 "예술과 기술 융합 지원"…현대차, 美 LA카운티미술관과 장기 협력코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close 2.8% 약세이며 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 222,000 전일대비 10,000 등락률 -4.31% 거래량 153,497 전일가 232,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 '2조클럽' 유지했으나 웃을 수 없었던 삼성보험…주주환원 이례적 '질타'삼성생명, 작년 순익 2.3조…3년 연속 2조 돌파[특징주]증권주 다음은 보험주…일제히 강세 전 종목 시세 보기 close －4%, HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 587,000 전일대비 20,000 등락률 -3.29% 거래량 62,831 전일가 607,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 인도코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close －3.6%, KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 166,400 전일대비 2,300 등락률 -1.36% 거래량 505,612 전일가 168,700 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 금감원, KB·전북·케뱅 정기검사…첫 소비자보호 검사반 투입[주末머니]봄바람 불어올 때 주목할 주식은 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close －3.5%, 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 5,200 등락률 -3.53% 거래량 780,290 전일가 147,200 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리려면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close －3.9%, 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 1,800 등락률 -1.77% 거래량 552,461 전일가 101,800 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극[주末머니]"주식시장 변동성 확대…'수비수' 은행주도 필요하다" 전 종목 시세 보기 close －3.4%, 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 100,600 전일대비 1,400 등락률 -1.37% 거래량 1,803,519 전일가 102,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 상단 7000선 제시…이익 증가가 지수 상승 동력코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close －2.2%, 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,222,000 전일대비 14,000 등락률 -1.13% 거래량 46,390 전일가 1,236,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close －2.1% 등이 약세다. 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 411,500 전일대비 15,500 등락률 +3.91% 거래량 315,244 전일가 396,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발[중화학ON]'10조 현금화' 배터리 업황 부진에 지분 매각 나선 기업들 전 종목 시세 보기 close 은 3.7% 강세고 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 5,500 등락률 +2.26% 거래량 301,712 전일가 243,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 셀트리온 "비만 신약 '주사제·경구제' 투트랙 개발"같은 종목 샀는데 현저히 다른 수익? 4배 투자금을 연 5%대 합리적 금리로대형사는 '소각', 중견사는 '맞교환'…제약·바이오 '자사주 전략' 왜 갈렸나 전 종목 시세 보기 close 1.8% 등이 올랐다.

코스피가 6000 고지를 앞두고 약세로 돌아선 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 7.39포인트(0.13%) 상승한 5,853.48에 장을 시작해 하락세를 이어가고 있다. 2026.2.24 조용준 기자

이 시각 코스닥지수는 전일 대비 0.3% 내린 1148.26에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 1613억원, 652억원을 순매도하고 있는 반면 개인은 2265억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 보합세다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 171,500 전일대비 2,200 등락률 +1.30% 거래량 998,625 전일가 169,300 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 상단 7000선 제시…이익 증가가 지수 상승 동력코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close 1.1%, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 408,500 전일대비 2,500 등락률 +0.62% 거래량 89,075 전일가 406,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락주가 상승에 ‘함박웃음’...만약 투자금을 4배까지 쓸 수 있었다면코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close 0.2%, 에코프로비엠 0.9%, 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 615,000 전일대비 1,000 등락률 -0.16% 거래량 68,906 전일가 616,000 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 삼천당제약 "아일리아 바이오시밀러 美 특허 합의…현지 판매 권리 확보"코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발 전 종목 시세 보기 close 0.3%, 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 192,600 전일대비 3,100 등락률 +1.64% 거래량 172,326 전일가 189,500 2026.02.24 09:59 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락코스피, 사상 첫 장중 5900 돌파…코스닥도 상승 출발'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 close 1.7% 등이 보합세다. 반면 케어젠은 4.2% 약세다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



