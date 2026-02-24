엠젠솔루션, '수소제조 쇼케이스' 제작 착수…그린수소 실증 기반 확대

엠젠솔루션 엠젠솔루션 032790 | 코스닥 증권정보 현재가 733 전일대비 22 등락률 +3.09% 거래량 129,763 전일가 711 2026.02.24 09:56 기준 관련기사 엠젠솔루션, 에스씨엘에너지와 수소사업 협력 본격화…글로벌 그린수소 시장 경쟁력 강화엠젠솔루션, AI 화재 탐지·진압 시스템 '정부 혁신제품 시범구매사업' 선정엠젠솔루션, AI 화재진압로봇 '알파로버' 국내 대기업 및 공공기관 초청 시연 예정 전 종목 시세 보기 close 이 그린수소 전문기업 에스씨엘에너지(이하 SCL)와 수소 발생 쇼케이스 제작에 나선다고 24일 밝혔다.

양사는 고효율·고안전성 생산 모델을 실증하고 글로벌 수소 인프라 시장을 공략한다는 전략이다.

회사 측은 "SCL측의 독자 특허 기술과 엠젠솔루션의 AI(인공지능) 안전 솔루션을 적용해 효율과 안전을 동시에 확보한 '사업형 쇼케이스'"라고 강조했다.

이 설비는 일일 100kg 규모의 수소를 생산할 수 있다. 이는 수소 승용차 약 15대이상을 완충 가능한 수준으로, 분산형 수소충전소 및 중소규모 산업 현장에 적용 가능한 상용화 직전 단계 모델이다.

향후 모듈화·확장형 설비로 발전시켜 지자체 수소 인프라 및 산업단지 공급 사업으로 연계할 예정이다.

수소 인프라의 핵심인 안정성 확보를 위해 엠젠솔루션은 화재 진압 솔루션 '알파샷(ALPHASHOT)'을 적용한다. 이를 통해 수소 생산·저장·이송 전 과정의 위험 요인을 실시간 감지하고 자동 대응하는 통합 안전 체계를 구축할 계획이다.

한편 지난 23일 공시 및 22회차 자기 전환사채(CB) 매도 변경과 관련해 회사 측은 "재매각 대상자는 SCL의 관계사"라며 "그린수소 사업 추진을 위한 전략적 결정"이라고 설명했다.

24회차 CB 연장에 대해서도 "국내외 대규모 프로젝트 일정과 연계된 조치"라며 "신재생에너지 전문기업으로의 전환을 위한 단계적 준비 과정이다"라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>