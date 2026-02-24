본문 바로가기
일반

2026년 강원 방문의 해, 3월 추천 여행지는 '속초 영랑호·동해 한섬감성바닷길'

이종구기자

입력2026.02.24 08:10

강원서 마주하는 푸른 봄의 시작
속초 영랑호, 동해 한섬감성바닷길

강원특별자치도와 강원관광재단은 2026년 강원 방문의 해 3월 추천 여행지로 속초시와 동해시를 선정하여 대대적인 홍보마케팅을 추진한다고 밝혔다. 3월에는 잔잔한 호수 위로 푸른 봄기운이 피어오르는 속초의 '영랑호'와 탁 트인 바다를 곁에 두고 걷는 동해의 '한섬 감성바닷길'을 집중적으로 홍보할 예정이다.

3월 추천 여행지 홍보 포스터 및 사진. 강원관광재단 제공

3월 추천 여행지 홍보 포스터 및 사진. 강원관광재단 제공

속초시와 동해시에서는 3월 추천 여행지 선정을 기념하여 방문객을 위한 풍성한 할인 혜택을 제공한다. 속초시는 설악산국립공원 내 신흥사 문화재 관람료 무료 혜택을 제공하여 여행객들의 발길을 이끌 예정이다. 동해시에서는 3월 한 달간 동해시티투어버스 이용료 50% 할인과 더불어 무릉별유천지 입장료 50% 할인, 주요 체험시설인 루지, 스카이글라이더, 알파인코스터, 집라인 이용료 30% 할인을 파격적으로 제공한다.


할인 조건, 대상 등 자세한 내용은 강원 방문의 해 누리집에서 확인 가능하며, 강원관광재단 인스타그램을 통해서도 3월 추천 여행지와 강원 관광의 다채로운 매력을 만나볼 수 있다. 아울러 강원특별자치도 외 거주자라면 강원혜택이지 누리집에서 '강원생활도민증'을 발급받아 도내 300여 개 제휴처에서 상시 할인 혜택을 누릴 수 있다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "호수와 바다가 푸른빛으로 물드는 3월, 강원특별자치도에서 가장 먼저 푸른 봄의 시작을 경험하며 겨우내 움츠렸던 일상에 활력을 채워보시길 바란다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

