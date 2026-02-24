"홍삼, 숙취 완화 입증"…KGC인삼공사, 국제학술지 발표

인삼공사·차의과학대·원광대팀 연구

홍삼 섭취, 알코올 분해·숙취 증상 개선

인위적 흡수 억제 아닌 '체내 분해 가속화'

홍삼복합물을 섭취하면 혈중 알코올과 아세트알데하이드 농도가 낮아지고 숙취 증상이 완화된다는 임상 시험 연구 결과가 나왔다.

KGC인삼공사는 "연구개발(R&D)본부와 차의과학대학교 식품생명공학과 이부용 교수팀, 원광대학교 전주한방병원 주종천 교수팀이 공동 수행한 이번 연구는 국제학술지 저널 오브 진생 리서치((Journal of Ginseng Research)에 게재됐다"고 24일 밝혔다.

KGC인삼공사 R&D본부 연구원이 실험을 진행하고 있다. KGC인삼공사 제공.

숙취는 음주 후 두통·오심·구토·설사·식욕부진·오한·식은땀·집중력 저하 등 다양한 증상으로 나타난다. 이는 체내에서 에탄올이 분해되며 생성되는 독성 물질 '아세트알데하이드'가 제때 제거되지 않고 축적되면서 발생한다. 숙취 해소의 핵심은 혈중알코올농도를 낮추고 아세트알데하이드를 신속히 분해하는 데 있다.

연구팀은 평소 음주 후 숙취를 경험하는 20~40세 성인 80명을 대상으로 무작위·이중맹검·교차설계 방식의 인체 적용시험을 진행했다. 참가자들은 홍삼복합물 섭취 군(40명)과 위약군(40명)으로 나뉘었다. 표준 식사 후 1시간 45분 뒤 각각 홍삼 복합물과 위약을 섭취했고, 30분 후 일정량의 알코올을 마셨다. 이후 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 15시간 간격으로 혈중 알코올과 아세트알데하이드 농도를 측정했다. 1, 4, 6, 15시간 시점에는 숙취 증상 설문(AHS·AHSS) 평가를 실시했다.

회사에 따르면 연구 결과 홍삼 복합물 섭취 군은 위약군에 비해 혈중 알코올 및 아세트알데하이드 수치가 유의하게 낮게 나타났다. 혈중알코올농도는 음주 15분 후부터 감소하기 시작해 15시간 뒤에는 위약군 대비 19% 낮았다. 아세트알데하이드 농도 역시 음주 30분 후부터 감소해 15시간 시점에는 위약군 대비 52% 줄어든 것으로 확인됐다.

숙취 증상 개선 효과도 나타났다. 음주 6시간과 15시간 후 평가에서 불쾌감·갈증·피로·현기증·위장장애·집중력 저하 등 주요 증상 총점이 위약군보다 유의하게 낮았다. 특히 6시간 시점에서 개선 폭이 뚜렷했다.

식품의약품안전처 가이드라인에 따르면 숙취 해소 기능성 표시는 인체 적용시험을 통해 혈중 알코올·아세트알데하이드 농도의 유의적 개선과 숙취 설문 결과의 객관성이 확인된 경우에만 가능하다.

홍순기 KGC인삼공사 R&D본부장은 "이번 연구는 식약처의 가이드라인을 준수했으며 홍삼 복합물을 섭취하면 숙취의 대표적인 증상들이 안전하면서도 효과적으로 완화된다는 점을 과학적으로 확인했다"고 설명했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



