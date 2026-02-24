본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

하루 만에 80% 폭락…'13m 개선' 임상 기준 미달한 고사머바이오[뉴욕특징주]

유현석기자

입력2026.02.24 07:30

수정2026.02.24 07:40

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고사머바이오(GOSS)의 주가가 80% 넘게 폭락했다. 회사의 실험용 폐동맥고혈압 치료제가 임상시험에서 통계적 유의성 기준을 충족하지 못했다는 소식이 영향을 미쳤다.


하루 만에 80% 폭락…'13m 개선' 임상 기준 미달한 고사머바이오[뉴욕특징주]
AD
원본보기 아이콘


고사머바이오는 23일(현지시간) 전 거래일 대비 80.13% 급락한 0.42달러에 마감했다. 시간외 거래에서는 2% 가까이 추가 하락하고 있다.

로이터통신에 따르면 이 회사의 폐동맥고혈압 치료제 '세랄루티닙'은 임상 24주 시점에서 위약 대비 6분 보행 거리(6-minute walking distance)를 13.3미터 개선하는 데 그쳤다. 이는 연구에서 설정한 통계적 유의성 기준에 미치지 못한 것이다.


하루 만에 80% 폭락…'13m 개선' 임상 기준 미달한 고사머바이오[뉴욕특징주] 원본보기 아이콘

회사 측은 폐동맥고혈압 임상에서 나타난 위약 반응과 관련한 일부 불일치를 검토하는 동안, 다른 폐 질환을 대상으로 진행 중이던 별도의 후기 임상시험의 환자 모집도 일시 중단할 계획이라고 밝혔다.


파힘 하스나인(Faheem Hasnain) 고사머바이오 최고경영자(CEO)는 애널리스트들과의 콘퍼런스콜에서 이번 후기 임상 데이터와 앞선 중기 임상 데이터를 합치면 미 식품의약국(FDA)에 제출하기에 "설득력 있는 자료 패키지(compelling package)"를 구성한다고 말했다. 그는 이를 "임상적으로 의미 있는(clinically meaningful)" 결과로 봐야 한다고 주장했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망[부동산AtoZ] "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대

역삼동서 1억 내려 실거래…다주택 압박에 강남3구 집값 내려가나

새로운 이슈 보기