삼성전자, SK하이닉스 제치고 '글로벌 D램 1위' 1년 만에 탈환

지난해 4분기 점유율 36.6%로 1위

1분기 하이닉스에 뒤쳐진 후 1위 탈환

HBM3E, 범용 D램 판매 늘린 영향

삼성전자가 지난해 4분기 글로벌 D램 시장 1위를 1년 만에 탈환했다. 최근 세계 최초로 양산 출하한 6세대 고대역폭 메모리 'HBM4'를 앞세워 D램 1위를 더욱 공고히 할지 관심이 모인다.

22일 시장조사기관 옴디아에 따르면 지난해 4분기 글로벌 D램 시장 전체 매출 규모는 전 분기 대비 약 120억달러 증가한 524억700만달러(약 75조9000억원)로 집계됐다.

이 가운데 삼성전자의 D램 매출은 전 분기 대비 40.6% 늘어난 191억5600만달러(약 27조7000억원)를 기록했다. 시장 점유율은 2.9%포인트 상승한 36.6%로 1위를 차지했다.

같은 기간 SK하이닉스의 D램 매출은 172억2600만달러(약 24조9000억원)로 25.2% 증가했지만, 점유율은 34.1%에서 32.9%로 하락하며 2위로 밀렸다. 삼성전자의 글로벌 D램 시장 1위는 2024년 4분기(38.1%) 이후 1년 만이다.

앞서 삼성전자는 지난해 1분기 고대역폭 메모리(HBM)에 힘입어 매출 규모와 점유율을 빠르게 늘린 SK하이닉스에 처음으로 1위 자리를 내줬다. 1992년 D램 시장에서 삼성전자가 세계 1위를 차지한 이후 33년 만의 순위 변동이었다.

하지만 4분기 들어 업계 최대 캐파(생산능력)를 바탕으로 HBM3E(5세대)와 가격 상승세를 탄 범용 D램 판매를 크게 늘리면서 D램 선두 자리를 탈환했다.

삼성전자는 지난달 실적발표 콘퍼런스콜에서 "4분기 HBM 판매를 확대하고 고용량 DDR5, 저전력 고성능 D램(LPDDR5X) 등 고부가 제품으로 수요에 대응했다"며 "D램의 평균판매단가(ASP)는 시장 전반의 가격 상승과 서버용 고부가 제품 중심 판매로 전 분기 대비 40% 수준의 상승 폭을 기록했다"고 밝혔다.

이 기간 미국 마이크론의 점유율은 25.8%에서 22.9%로 줄고, 중국 CXMT의 점유율은 3.7%에서 4.7%로 소폭 상승했다.

삼성전자는 범용 D램 판매 확대와 동시에 HBM4를 중심으로 시장 내 존재감을 키우며 D램 1위 수성에 속도를 낼 전망이다.

최대 13Gbps(초당 13기가비트)까지 구현할 수 있는 삼성전자의 HBM4는 엔비디아 최신 AI 가속기인 '베라 루빈'에 탑재된다. 업계에서는 삼성전자가 엔비디아뿐 아니라 주요 글로벌 빅테크에 HBM 공급을 확대할 것으로 보고 있다.

이에 따라 올해 전체 HBM 시장에서 약 30%의 점유율을 차지하고, HBM 매출은 전년 대비 3배 이상 대폭 늘어날 것으로 예상된다. SK하이닉스 역시 조만간 엔비디아 공급을 본격화해 HBM 시장 주도권을 이어간다는 계획이다.





