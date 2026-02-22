본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

현대차그룹, 美 로봇 소프트웨어 기업 투자…글로벌 협력 확대

오현길기자

입력2026.02.22 09:04

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대차 그룹이 미국 로보틱스 소프트웨어 스타트업 '필드AI(FieldAI)'에 수백만달러 규모 투자를 단행하고 로봇 생태계 구축 전략을 본격화하고 있다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

22일 업계에 따르면 필드AI는 최근 자사 링크드인을 통해 "현대차그룹과 공식 파트너십을 체결하게 돼 기쁘다"며 "이번 파트너십에는 재정적 투자도 포함돼 있으며, 건설 및 산업 현장에서 피지컬 AI를 완전한 운영 AI로 확장하는 데 중점을 두고 있다"고 밝혔다.


필드AI는 로봇 제어용 인공지능 소프트웨어를 개발하는 업체로, 로봇의 자율 이동 및 작업 수행 능력을 강화하는 '필드 파운데이션 모델'을 보유하고 있다. FFM은 별도의 지도 없이 로봇이 복잡한 환경을 인식하고 스스로 판단과 행동을 수행할 수 있도록 만들어주는 기술이다.

현대차그룹은 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'와 사족보행 로봇 '스팟' 등을 통해 하드웨어 플랫폼 경쟁력을 확보한 상태다. 이번 필드AI 투자를 통해 로봇 하드웨어와 소프트웨어 역량을 동시에 강화하며 통합 로보틱스 경쟁력을 구축하게 됐다는 평가다.


현대차그룹은 글로벌 AI 선도 기업들과 협력 체계를 확대해오고 있다.


지난해에는 세계 최대 반도체 기업 엔비디아와 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약을 체결했고, 올해에는 구글 딥마인드와 미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위한 전략적 파트너십을 맺었다. 최신 그래픽처리장치(GPU) 블랙웰 5만장을 확보하고 복잡한 로봇 제어를 위한 AI 모델을 연구하는 등 피지컬 AI 기반을 안정적으로 구축해왔다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집안에 '290만원짜리 세탁소' 들여놨어요…쭈글쭈글 옷들 싹 펴졌네[언박싱] 집안에 '290만원짜리 세탁소' 들여놨어요…쭈글쭈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'Dior'이 'Doir'로 뒤바뀐 순간…괴물이 탄생했다

버림받은 새끼 원숭이, 온 나라가 키운다…'힘내라 펀치' 응원 물결

1212회 로또 1등 12명…인당 26억5000만원 받는다

브라질 영부인 "지금도 피아노를 치시나"…金여사 "남편 정치 여정에 기회 없어"

블랙핑크 "최초 1억 구독자 달성 뜻깊어" 팬들에 감사 인사

대만 "글로벌 관세 10% 영향 제한적…미국과 긴밀히 소통"

넷플릭스, 캐머런 감독 비판…"파라마운트 거짓 정보전의 하수인"

새로운 이슈 보기