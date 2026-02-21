본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[트럼프관세위법] 미국인 64% "관세 지지 안 해"…대법 판결 전 여론도 부정적

최영찬기자

입력2026.02.21 16:15

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공화당 지지자 75%는 찬성

미국 연방대법원이 20일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령 행정부의 '상호관세'를 무효화시킨 가운데 관세 전반에 대한 미국인들의 여론도 상당히 부정적이라는 조사 결과가 발표됐다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

ABC뉴스와 워싱턴포스트(WP), 여론조사기관 입소스가 대법원의 관세 판결 직전인 이달 12~17일 미국 성인 2589명을 대상으로 실시한 여론조사에서 64%는 트럼프 대통령의 수입품 관세 정책에 대해 '지지하지 않는다'고 답했다. '지지한다'는 응답은 34%에 그쳤다.


야당인 민주당 지지층의 95%, 무당층의 72%가 관세 정책에 반대했고, 작년 대선에서 민주당 후보를 지지했던 유권자의 98%, 작년 대선에 투표하지 않은 유권자의 69%도 관세 정책에 불만을 드러냈다.


공화당 지지자의 75%는 관세 정책을 긍정적으로 평가했고, 자신을 트럼프 대통령의 핵심 지지 세력인 '마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게)로 인식하는 사람들의 87%도 관세 정책에 찬성했다.

공화당을 지지하지만, 자신이 마가는 아니라고 생각하는 집단에서는 43%만이 트럼프의 관세 정책을 지지했다.


트럼프 대통령이 전 세계 무역 상대국에 부과한 10%의 기본관세와 그것 위에 국가별 차등 세율을 더해서 매긴 상호관세는 이번 연방대법원 판결로 법적 기반을 상실했다.

하지만 트럼프 대통령은 판결 직후 무역법 122조에 근거해 전 세계에 10%의 글로벌 관세를 부과하겠다는 방침을 밝히면서 관세 정책을 밀어붙이겠다는 계획이다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5만원짜리가 다이소에선 2000원…"제발 팔아달라" 요청에 출시했더니 '대박' [지금 사는 방식] 5만원짜리가 다이소에선 2000원…"제발 팔아달라" ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

경찰, '주사이모'도 박나래와 같은 날 소환 조사

금값 뛰니…금 3000돈 챙겨 잠적한 금은방 주인

"SK하닉 말단 직원 표정까지 살폈다"…'40억 자산가' 전원주의 투자 비결

금괴 53억원어치 기부한 남자 "○○○에 써 달라"

144년째 짓는 사그라다 파밀리아…높이 172.5m 찍었다

"빨리 휘발유 넣으세요" 기름값 11주 만에 상승 전환

AI 때문에 대량 실업?…딜로이트 "아직 알 수 없다"

새로운 이슈 보기