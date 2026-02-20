본문 바로가기
영남

"고래가 롯데를 삼킬까?"… 울산웨일즈, 3월 20일 롯데와 운명의 개막전

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.20 13:34

2026 퓨처스리그 일정 확정, 정규시즌 121경기 대장정

울산시 요청으로 평일 홈 전 경기 ‘저녁 6시 30분’ 배치

바다 도시 울산의 이름을 단 울산웨일즈가 롯데를 상대로 창단 이후 첫 정규경기에 나선다.


프로야구단 울산웨일즈가 오는 3월 20일 오후 6시 30분 울산 문수야구장에서 롯데 자이언츠와 역사적인 개막전을 치른다.

울산시는 지난 2월 2일 창단식을 개최한 울산웨일즈 프로야구단의 2026 KBO 퓨처스리그 경기 일정이 최종 확정됐다고 전했다.


울산 연고 프로야구단이 정식 리그 경기를 치르는 첫 시즌으로 지역 스포츠 기반 확충과 시민 여가문화 활성화의 출발점이 될 전망이다.


2026 KBO 퓨처스리그는 울산의 신규 창단에 따라 리그 구성이 조정됐다.

울산은 남부리그에 편입됐고, 기존 남부리그 소속이던 상무 야구단은 북부리그로 이동했다.


이에 따라 남부리그는 울산, KT, NC, 롯데, 삼성, KIA로, 북부리그는 상무, 한화, LG, SSG, 두산, 고양 등 각각 6개 팀 체제로 운영된다.


팀별로 정규시즌 121경기를 치르며, 전체 일정은 3월 20일부터 9월 20일까지 총 726경기로 진행된다.


울산웨일즈는 121경기 중 동일(남부)리그 팀과 43경기, 북부(인터)리그 팀과 18경기 등 총 61경기를 홈구장인 문수야구장에서 개최한다.


경기는 시민 관람 편의를 고려해 평일(월·수·목·금)은 저녁 6시 30분, 주말과 공휴일은 오후 1시에 시작된다.


특히 평일 홈경기는 울산시의 요청으로 전 경기를 저녁 시간으로 편성했다.


기존 퓨처스리그 평일 경기 개시 시간인 오후 1시를 퇴근 이후 관람이 가능한 오후 6시 30분으로 조정해 직장인과 청년층, 가족 단위 관람객의 참여 기회를 넓혔다.


또 1군 경기가 없는 월요일에도 홈경기를 편성해 2군 경기의 집중도를 높였으며, 화요일은 고정 휴식일로 운영한다.


오는 7월 15일부터 8월 24일까지는 서머리그 기간으로 운영한다. 혹서기 선수 보호와 경기력 유지를 위해 해당 기간 모든 경기를 오후 6시에 시작한다.


우천 등으로 경기 취소 시에는 4∼5월에 한해 다음 날 연속 경기(더블헤더)로 편성하며, 1·2차전 모두 7이닝 경기로 진행한다.


승부치기 운영 방식도 일부 변경된다. 9회 말 종료 후 동점일 경우 10회부터 승부가 날 때까지 진행하던 기존 방식에서 12회까지로 제한하고, 이후에는 무승부로 처리한다.


울산시 관계자는 "프로야구 관중 1200만명 시대를 맞아 울산웨일즈 프로야구단의 개막경기는 단순한 경기를 넘어 시민이 함께 즐기고 참여하는 스포츠 도시로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "개막전과 홈경기를 내실 있게 준비해 울산웨일즈 프로야구단이 '꿀잼도시 울산'을 대표하는 콘텐츠로 자리매김할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 지속해 나가겠다"라고 말했다.

울산웨일즈 홈 경기 일정.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

